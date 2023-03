Irán Castillo cree que hubo corrupción tras liberación de su expareja, Pascasio López

Irán Castillo manifestó su molestia luego de saber que el actor Pascacio López obtuvo su libertad el 16 de febrero después de que en marzo del año pasado fuera detenido y llevado a prisión por el delito de abuso sexual supuestamente cometido en contra de la actriz Sarah Nichols, con quien compartió créditos en la serie "Guerra de vecinos".

“Yo lo único que quiero decir es que yo la voy a seguir apoyando a ella, voy a seguir apoyando a Vanessa (Bauche) y a todas las mujeres que han sido violentadas por esta persona yo las voy a apoyar”, expresó la cantante y actriz al ser cuestionada por un reportero del programa Ventaneando sobre la liberación de su expareja.

Posteriormente, Irán externó su descontento tanto con las autoridades como con la prensa y recalcó: "Lo que me impresiona es como hay medios, perdón, como ustedes a veces, que le dan voz a gente así ¿no?, o sea, porque es muy notorio que es lo que pasó, es muy evidente, por más que hagan discursos inventados pues es muy notorio. Entonces mi apoyo está con ellas ahora y siempre".

Pascacio López obtuvo su libertad el 16 de febrero (Foto: IG @pascaciolopez)

Irán Castillo acusa corrupción de parte de las autoridades

Al oír la pregunta de forma directa sobre si la justicia no actuó de forma correcta en este caso, Castillo inmediatamente replicó: “No, para mí es muy evidente que ahí hubo corrupción, o sea, ni siquiera es como cuestionable, es que fue”.

Por último, ante la interrogante sobre si ella fue violentada por Pascacio López durante su relación sentimental, la intérprete prefirió evadir el tema y pidió que no se desvíe la atención del caso.

"No, no se trata de hablar de mí, se trata de hablar ahorita, sobre todo Sarah, o sea, yo creo que “Justicia para Sarah”, porque se cometió un delito grave y no puede ser que se quede así", declaró.

Irán Castillo acusa de corrupción en el caso de Pascacio López (Foto: IG @castillo.iran)

Agencia México

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Este es el tatuaje que Karely Ruiz no se va a quitar, pero que ya no quiere: "Para qué me arriesgo"

VIDEO | Tania Rincón comparte 3 poderosos ejercicios para tener lucir un cuerpo de diosa griega en esta primavera