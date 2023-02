Sarah Nichols teme por su vida tras la salida de Pascacio López de la cárcel por abuso sexual

La actriz Sarah Nichols reaccionó después de que Pascacio López quedara en libertad tras las acusarlo de presunto abuso sexual. En una entrevista a un medio de comunicación, la celebridad indicó que teme por su vida, pues recordó que fue agredida por el también histrión con el que trabajó en la serie "Guerra de Vecinos"; además, resaltó que no se le notificó sobre esta decisión del juez y que buscará apelar.

La actriz, de 40 años, habló para Imagen Televisión después de que su presunto agresor quedara en libertad el pasado 16 de febrero. Durante la conversación, Nichols indicó que no fue notificada por ningún medio sobre esta determinación, incluso narró que fue ella quien acudió a ver los papeles y fue ahí que se enteró que el actor que trabajó en "Rosario Tijeras" ya tenía más de cinco días fuera de la cárcel de Puente Grande, ubicada en el estado de Jalisco.

"Mi primera reacción realmente fue de miedo, porque busqué el sello de cuando habían recibido esa notificación y decía 16 de febrero, y entonces les dije '¿entonces cuándo lo van a liberar, si hoy es 21?' y me dijeron 'no es de efecto inmediato, o sea si se selló el 16, salió el 16'. Me tenían que haber notificado por WhatsApp, por teléfono o en mi casa, pero no lo habían hecho. Y ahí fue como una sorpresa muy desagradable de que llevo 5 días viviendo un peligro del cual no estaba consciente, es muy fuerte", indicó la actriz.

Sarah Nichols tema por su vida tras la salida de Pascacio López

En un video transmitido por "Sale el sol", Nichols resaltó que teme por su vida debido a que presuntamente el actor la agredió físicamente, por lo que está en desacuerdo con la decisión de la Sexta Sala Penal del tribunal de Justicia de Jalisco que determinó la "no vinculación a proceso del imputado". La actriz señaló que tiene miedo ahora que López se encuentra en libertad, por lo que junto a sus abogados buscará realizar un juicio de amparo.

"(Estoy) completamente en desacuerdo. Fue una cachetada, me derrumbó, me sorprendió. Para empezar yo no había tenido noticias de la apelación que el había entregado, entonces se me hacía raro que no tuviéramos noticias. Es que no encuentro la palabra, es tristeza, impotencia, decepción profunda, miedo para mi, pero miedo para todas", destacó Sarah Nichols, quien había denunciado al actor hace alrededor de un año.

Pascacio López quedó en libertad el 16 de febrero tras casi un año en la cárcel IG @pascaciolopez

En tanto, los abogados de la actriz indicó que solicitarán un juicio de amparo y que también entregarán varios testimonios para determinar la culpabilidad de Pascacio López en el caso. "La investigación sigue vigente, la investigación continúa. Nosotros aportaremos aquellos datos que recabamos durante todo este tiempo. La no vinculación no significa que el delito no se cometió", destacó el defensor de la artista, Miguel Ángel López Suárez.

