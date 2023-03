VIDEO | Este es el tatuaje que Karely Ruiz no se va a quitar, pero que ya no quiere: "Para qué me arriesgo"

Durante uno de sus acostumbrados lives, Karely Ruiz presumió su relajado outfit: se puso unos jeans azules y una blusa que recogió para exponer por completo su plano y marcado abdomen. Una gorra con su peluca negra de caireles le dieron un plus que sus fans le aplaudieron. Sin embargo, también les platicó algunas cosas a todos sobre lo que piensa hacer en el futuro.

En este caso, para nadie es una sorpresa que busca crear una mejor versión de sí misma o eso mencionó a principio de año cuando estaba de vacaciones por Madrid, España. Entonces, dijo que una de las acciones que realizaría en los próximos meses sería quitarse varios de los tatuajes que se puso. Este tema lo volvió a tocar aunque ya cambió un poco el discurso, pues existe un temor al que no se quiere arriesgar.

Quien siga a Karely Ruiz en sus redes sociales sabrá que tiene múltiples diseños en casi todo el cuerpo, pero resulta que buscará eliminarlos para tener su apariencia original. Uno de los que más llamó la atención fue el que se hizo en Jalisco: una enorme greca ubicada a la altura del cuello. Como bien es sabido, el proceso de remoción de uno de estos dibujos permanentes a veces deja un resultado poco estético en la piel y ella, consciente de esto, no quiere correr ese riesgo.

Karely Ruiz es una de las mujeres más populares en OnlyFans (Foto: IG @karelyruiz)

"Me iba a quitar el del cuello, pero siempre no porque me da miedo que no me guste cómo quede. Por eso mejor así. Para qué me arriesgo, para qué te tensas, mami", expresó la influencer de 22 años de edad quien se atrevió a bailar un fragmento de la canción "Te ves buena" de El General.

Karely Ruiz anuncia que se irá a vivir a la Ciudad de México

Tal y como lo había comentado con antelación, Karely Ruiz anunció con bombo y platillo que se irá a vivir a la Ciudad de México. Ya en un live, donde un poco taciturna mencionó que hará muchos cambios en su vida para mejorar también había dicho que tenía éste plan. De igual forma amenazó con regresar a la escuela a estudiar el inglés y hasta piano.

Desde sus historias de Instagram, la modelo de OnlyFans escribió un pequeño mensaje donde también manifestó su tristeza por tener que dejar de frecuentar a su familia y amigos que radican en Monterrey, Nuevo León.

"Ya me voy a vivir a CDMX. Me siento triste porque dejaré de ver un rato a mi familia y amigos aquí: (pero todo pasa por algo y pues la vida me va a cambiar ya que tengo mil proyectos en mente y vienen cosas muy buenas para mi)", escribió Karely Ruiz en una evidente mezcla de emociones.

Karely Ruiz asegura que tiene muchos proyectos en puerta (Foto: captura de pantalla)

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Mesera de puesto de barbacoa se viraliza por su impresionante físico fitness

FOTO | Yeri Mua presume entallado vestido futurista y sorprende a sus seguidores en Instagram

VIDEO | Desde la playa, Issa Vegas toma el Sol y se refresca, presume los resultados del gimnasio