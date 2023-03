VIDEO | Karely Ruiz celebra que se compró casa, pide que las mujeres “facturen por sí solas” y que no las mantengan

Después de andar festejando en la playa, viajar a varios estados de la República Mexicana y hasta España, así como darse varios lujos como automóviles de lujo, Karely Ruiz comenzó a tramitar los papeles para comprarse su casa, el sueño de la mayoría de los mexicanos. Por si fuera poco, amenazó con que no será la única propiedad a su nombre, lo cual habla de que está pensando en el futuro de manera correcta.

Para nadie es una sorpresa que a la originaria de Monterrey, Nuevo León, no le va nada mal como modelo de OnlyFans, pues gracias a eso y con lo que monetiza en las redes sociales ha tenido una vida decorosa desde hace casi dos años. Ahora, con sus ingresos, le gritó a los cuatro vientos que ya tiene un techo propio bajo su cabeza y que hasta cuenta con alberca. Aunque lo mencionó entre risas, esto tiene una alta probabilidad de ser cierto.

"YA TENGO MI PROPIA CASAAA de puro andar en tanga. Jajajajajajjajaja. Y con alberca para encuerarm3 massss", escribió Karely Ruiz para sorpresa y agrado de sus fieles seguidores. A pesar del sarcasmo que utilizó, en esta ocasión sus followers la felicitaron, pues tener una casa propia es algo por lo que luchan todos aquellos desde su trabajo para sus familias o ellos mismos.

Karely Ruiz le pide a las mujeres que no las mantengan y que facturen

Karely Ruiz también dio la noticia a través de sus historias de Instagram, donde explicó que hasta apenas se le hizo porque ya "andaba gastando mucho", pero después de mucho esfuerzo pudo hacer realidad el sueño. Aunque eso sí, afirmó que será la primera de muchas. Habrá que esperar a conocer la primera, donde seguro se hará fotografías para sus redes sociales.

"Estoy súper feliz porque ya me compré mi casa. Ya por fin, ya era hora, ya andaba gastando mucho. Dije 'ya mamacita tienes que comprarte casa' y es una de muchas. Así que, a seguir encuerán$%&", expresó la influencer de 22 años de edad. De igual manera no se aguantó las ganas de mandarles un mensaje a todas sus haters que la han criticado.

"Y muchas guanguillas ahí criticando. Seguro son las que las mantiene el novio. No mamacitas, las mujeres tenemos que facturar por sí solas, no que nos mantengan. Eso ya no se usa", dijo con una enorme sonrisa y enfundada en lo que parece un bikini negro.

Karely Ruiz aseguró que tendrá muchas casas (Foto: IG @karelyruiz)

