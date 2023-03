VIDEO | ¡No sólo Belinda! Fan se tatúa el rostro de Bárbara de Regil como "Rosario Tijeras"

Bárbara de Regil es una de esas artistas que por su personalidad, siempre mantendrá dividido al público: estarán los que no la toleren y los que la amen. En este caso, ella se ha ganado el corazón del segundo grupo (que no es mínimo) debido a su calidad como artista, además de estar siempre al tanto de ellos a través de sus redes sociales, pues siempre les ofrece frases motivacionales y hasta rutinas para hacer ejercicio para mejorar su calidad de vida.

Al igual que muchos fans, y hasta galanes de Belinda, una joven tomó la decisión de plasmarse el rostro de la actriz caracterizada como la protagonista de "Rosario Tijeras", serie que se transmitió desde el 2016 hasta el 2019. Aunque este no fue su primer papel en el mundo del espectáculo, sí fue el que le dio fama a nivel mundial.

A través de la cuenta de TikTok del usuario @tattoyayo13 se compartió el video del momento en que la chica se encuentra recostada mientras el artista le va plasmando la tinta sobre la piel y creando el retrato en la pierna derecha. Por la calidad y tamaño del diseño, se nota que les tomó varias horas para terminarlo; sin embargo, el resultado quedó tan impresionante que hasta la misma Bárbara de Regil se manifestó y lo compartió en sus redes sociales.

Tatuaje de Bárbara de Regil como "Rosario Tijeras" (Foto: captura de pantalla)

"Gran retrato de la hermosa actriz (Rosario Tijeras) realizado en @yayotattoostudio", fue el mensaje que colocó el usuario. En la imagen final se puede ver el rostro de la originaria de la Ciudad de México apuntando al frente con una pistola. El detalle de los ojos les gustó a los seguidores que, con toda seguridad, no dudarán en hacerse algo parecido en honor a su artista favorita.

¿Cuál fue la reacción de los fans de Bárbara de Regil?

Como era de esperarse, Bárbara de Regil presumió el homenaje que la chica le hizo a través de un tatuaje y lo compartió en sus redes sociales. "Una de ustedes se tatuó a ?? ?????? Que padre tatuaje !!!!! Gracias que bonito. Ya son varias que se lo ponen. Que hermoso siento de me lleven", expresó la gurú del mundo fitness.

"Sin duda Rosario Tijeras marcó mi vida. La he visto mil veces y me sigue emocionando como la primera vez", "Es una serie que todo el q la ve, la repite una y mil veces. Deberían replantearse sacar otra temporada", "Yo nunca me canso de verla todas tenemos algo de Rosario Tijeras", "Yo ame cuando te vi en rosario tijeras", fueron algunos de los comentarios que recibió de parte de sus seguidoras en Instagram.

La serie "Rosario Tijeras" donde participó Bárbara de Regil es una versión de la colombiana homónima emitida en el año 2010, está basada en el libro del mismo nombre creado por Jorge Franco. La obra es de corte drama criminal compuesta por tres temporadas. Trabajó a lado de José María de Tavira, Antonio Gaona y Sebastián Martínez.

