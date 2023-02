FOTO | Karely Ruiz presume atuendo con transparencias ideal para la temporada de calor

A pesar de no estarla pasando bien, desde hace ya varios días, Karely Ruiz no se deja caer. A pesar de su juventud (22 años) ha demostrado que lo que se propone, lo consigue, y prueba de ello es la continuidad de sus contenidos a través de las redes sociales a fin de no abandonar a sus fans y darles tips de qué ponerse en una ocasión determinada; en esta ocasión se adelantó a la temporada de calor con un outfit que no dejó nada a la imaginación.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la originaria de Monterrey, Nuevo León, compartió un par de imágenes donde se le puede ver en bikini y con una blusa de transparencias. Como detalle adicional se colocó sus audífonos inalámbricos, símbolo de que disfrutaba de su música favorita sin molestar a nadie.

Karely Ruiz no la ha pasado bien en los últimos días (Foto: IG @karelyruiz)

"No sé qué poner de descripción... esos piercing", fue lo único que escribió Karely Ruiz, quien siempre pone frases que alborotan a sus seguidores y los obliga a escribirle algo bonito, aunque no los pueda leer por ser una infinidad de comentarios. Lo cierto es que presumió de nueva cuenta los adornos corporales que tiene en la nariz y ombligo, además de sus tatuajes.

Karely Ruiz consiente a sus seguidores de vez en vez (Foto: IG @karelyruiz)

Lo cierto es que, a pesar de darles una pequeña probadita de lo que podrán encontrar en cualquiera de sus cuentas de OnlyFans, la influencer dejó con la boca abierta a sus más ed 8 millones de followers con el poder de su mirada. "No s necesario amor, tu carita es suficiente", "Eres una diosa, que no cualquier mortal podrá tener", "Que bonitos ojos tienes.. debajo de esas dos cejas.. que shulos ojos tiene", fueron algunos de los mensajes que le hicieron llegar.

Karely Ruiz recibe siempre el apoyo de sus seguidores (Foto: captura de pantalla)

Karely Ruiz expone que su vida "va sin rumbo"

A través de las historias de Instagram, Karely Ruiz le comunicó a sus fans que no se sentía bien y que su "vida va sin rumbo y no estoy haciendo muchas cosas productivas". Esta no es la primera vez que ocurre, pues cuando comenzó el 2023 expuso que haría ajustes para crear una mejor versión de ella, algo que podría estar marchando poco a poco.

De igual manera volvió a exponer que muchas personas, incluyendo amistades, la han decepcionado y si en otros momentos les pasó por alto algunas cosas negativas de su parte para no sentirse sola, las cosas cambiarán de manera rotunda. Ante estos tropiezos, aseguró que tomo la decisión de "echarle ganas y no dejarme caer", expuso.

Mensaje de Karely Ruiz (Foto: captura de pantalla)

