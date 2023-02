VIDEO | Yahir recrimina a los medios por preguntarle siempre sobre su hijo Tristán: "Es difícil para mi"

Desde que saltó a la fama, gracias al reality show La Academia, Yahir se convirtió en uno de los cantantes con mayor popularidad; sin embargo, esto también le ha traído problemas, pues al ser figura pública todo lo que gira a su alrededor es de interés para los espectadores y claro, la prensa rosa. Uno de los problemas que atraviesa es el distanciamiento con su hijo Tristán, quien tiene problemas con las drogas.

A pesar de que el tema no es nuevo, los micrófonos de los medios de comunicación siempre se acercan para cuestionarle prácticamente lo mismo, en especial la decisión de su primogénito de abrir una cuenta dentro de la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, algo que rechazó desde el primer momento. Ahora, no se aguantó las ganas y les recriminó por no interesarse en su carrera y los proyectos que está desarrollando.

"Mira, te lo voy a responder: no hay comunicación con Tristán desde hace un buen rato, pero también se los digo en serio, cada que vez que me ven, cada vez que nos vemos aquí en el aeropuerto o en cualquier lado yo les doy la entrevista encantado de la vida, pero siempre me están preguntando sobre esto y es difícil para mi...", expresó Yahir.

¿Qué dijo Yahir sobre su hijo Tristán?

Tras ser interceptado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Yahir fijó su postura frente a los reporteros y para saciar las dudas que se han generado en torno a la relación que lleva con su hijo Tristán, los actualizó de manera contundente, pues señaló que tendrá las puertas abiertas para cuando decida regresar a su lado.

"De aquí para allá hay mucho amor, lo extraño muchísimo, me duele muchísimo no tenerlo conmigo todos los días y compartir con mi familia cosas increíbles que siempre vivo con mi familia, gracias a Dios. Entonces, me duele cuando no está, me duele mucho y quiero que esté bien y quiero que le vaya bien en lo que esté haciendo y esté feliz. Cuando él quiera regresar a casa, las puertas están abiertas.

Yahir le deseó lo mejor a su hijo Tristán (Foto: IG @yahirmusic)

Sobre la amenaza de que abrirá su OnlyFans, algo con lo que no está de acuerdo, Yahir dijo que está bien y deseó que le vaya de maravilla. En otro orden de ideas, reveló que recibió la invitación para integrase al musical "Vaselina" a lado del productor Alex Gou.

