VIDEO | Adal Ramones comparte la única petición que le hizo su padre para alcanzar el éxito

Adal Ramones es uno de esos personajes de la televisión que se quedó anclado en el corazón de los televidentes mexicanos debido a su personalidad. Desde que saltó a la fama, siendo muy joven, demostró que era una persona con talento y creatividad. Basta con recordarlo en el programa "Otro Rollo" donde siempre apareció en el foro con una sonrisa, señal de que disfrutó mucho su trabajo.

Años después y siendo un artista completo, tuvo la amabilidad de compartir un fragmento valioso de su vida cuando era pequeño: recordó cuando tuvo una plática pequeña, pero sustanciosa, con su padre sobre el éxito y la felicidad. Contrario a lo que muchos podrían pensar, él no tuvo la presión en casa de tocar la fama, pues la filosofía de su progenitor iba mucho más allá, centrándose en lo que realmente vale la pena.

Durante una entrevista, Adal Ramones mencionó que en una ocasión su papá le compró una paleta de hielo cuando andaban por la calle (en Monterrey, Nuevo León). Entonces el calor era insoportable y pensaron que nos les caería mal refrescarse con la popular golosina; sin embargo, una vez apartados del resto de niños que se congregaron con el vendedor, le preguntó: "¿Tú crees que sea feliz el señor?".

A pesar de su escasa edad (8 años aproximadamente), el también actor hizo un análisis de la situación y concluyó que sí, que aquel hombre que estaba bajo el rayo del sol y con una edad avanzada era una persona feliz. Esto lo concluyó después de ver que, a pesar de las adversidades a las que se enfrentaba día a día, la manera de despachar y comunicarse con los clientes le cambiaban el rostro y actitud.

Después de contemplar la escena, el papá de Adal Ramones se volvió hacia él y le dio una de las mejores lecciones de vida y confianza que un padre le puede dar a su hijo. A pesar de su corta edad lo entendió al grado de recordarlo como si las cosas hubieran ocurrido ayer.

"Dijo, tener éxito, Adal no es tener el mejor coche, ni el cheque con más ceros, ni la casa más grande, ni tener una esposa bonita, guapa. Eso no es tener éxito. El éxito es ser feliz con lo que hagas. Y me dijo mi padre: yo no quiero un título en la pared Yo no quiero que te recibas y digas 'papá, aquí está mi título de doctor'. A mi no me importa si eres doctor o lo que sea o paletero, yo nada más te pido que seas feliz", mencionó.

