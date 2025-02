¿Qué va a pasar con la HERENCIA de Daniel Bisogno?

El luto invadió al mundo del espectáculo este jueves 20 de febrero por la muerte del conductor Daniel Bisogno a los 51 años de edad a causa de complicaciones de salud derivadas del trasplante de hígado que recibió en septiembre del año pasado. Ante esto han surgido dudas sobre lo que ocurrirá con su herencia, pues deja a su pequeña hija, Michaella, quien era su gran motivación para continuar luchando contra las adversidades que enfrentó en el último año.

Hace tan sólo unos días, Alex Bisogno informó en "Ventaneando" que su hermano permanecía en terapia intermedia debido a una bacteria que afectó la salud del conductor tan sólo unos días después de haberse sometido a una delicada cirugía por el trasplante. Explicaron que el también actor era alimentado a través de una sonda debido a que tuvo dificultad para respirar luego de que sus pulmones se llenaran de agua, todo a causa del agresivo tratamiento para erradicar la bacteria.

Luego de la crisis de salud que enfrentó en 2023, Daniel Bigono habló sobre el temor que lo había invadido por dejar a su pequeña hija, Michaela, desamparada por lo que tomó la decisión de arreglar los documentos necesarios para que fuera ella la heredera de su fortuna. “Tiene un seguro que si yo llegara a faltar o su mamá, está cubierta su escuela, hasta que la termine”, expresó el conductor en entrevista con Pati Chapoy.

“Básicamente, lo poco o mucho que he logrado, es única y exclusivamente para ella (su hija Michaela) y para ayudar a mi papás (…) No me voy a permitir a mí mismo faltarle a mi hija (…) Es mi número uno, mi hija es mi motivo”, dijo el presentador.

Daniel Bisogno no pudo contener el llanto en la entrevista con Pati Chapoy, donde habló sobre el temor que experimentó cuando estuvo en coma por dejar a su pequeña hija por lo que se decidió a luchar para recuperarse y cumplir el sueño de verla llegar al altar. El conductor mencionó que gracias a su trabajo en el mundo del espectáculo pudo forjar un patrimonio para Michaela, quien cumplirá 9 años e edad el 26 de febrero.

“Si no se llegara a dar, porque nadie tiene la vida comprada, desamparada no se va a quedar. He trabajado mucho. Es mi número uno, mi hija es mi motivo, así me dijeran ‘tiene que hacer esto o le vamos a mover esto’, lo que fuera, adelante, hagan lo que sea para tenerme cerca de mi hija el mayor tiempo posible”,dijo.