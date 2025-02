Detienen por robo a Mónica Cervera, actriz nominada al Goya que estaba en situación de calle

El mundo de la farándula internacional se vio sacudido cuando se dio a conocer la detención de la actriz Mónica Cervera en Marbella, España. Todo sucedió el pasado 17 de febrero cuando la Policía Nacional la arrestó por un presunto delito contra el patrimonio y posteriormente, fue ingresada en prisión provisional en el módulo de mujeres del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, a la espera de pasar a disposición judicial.

A lo largo de su carrera, Cervera participó en una variedad de proyectos que la consolidaron como actriz; en 2002, actuó en "Piedras" y "Octavia", ambas dirigidas por Ramón Salazar. Al año siguiente, interpretó a Lourdes en "Crimen Ferpecto" (2004), una comedia negra dirigida por Álex de la Iglesia, por la cual recibió una nominación al Premio Goya como Mejor Actriz Revelación. En 2005, participó en "20 centímetros", una película musical dirigida por Ramón Salazar, donde encarnó a Marieta, una mujer transexual que sueña con convertirse en cantante.

Sin embargo, tras su retiro de la actuación en 2016, Cervera enfrentó dificultades personales que la llevaron a vivir en la calle e incluso, en una entrevista concedida a la revista "Semana" en 2024, expresó su deseo de vivir de manera independiente y alejada del mundo del espectáculo, solicitando respeto por su elección de vida.

Si bien se confirmó que la actriz fue arrestada y se encuentra en prisión preventiva, las versiones sobre la razón que la llevo a ello aún no se confirman, pues mientras algunos medios internacionales afirman que el motivo sería el robo de una bolsa de cacahuates en una tienda, y también se le acusó de agredir a la dependienta de la tienda de abarrotes donde se produjo el incidente. Aunque esto sucedió en 2021, la actriz fue condenada hasta 2023 a 11 meses de prisión, pero no asistió al juicio, razón por la cuál habría sido detenido nuevamente en este 2025.

La detención de Mónica Cervera ha generado sorpresa y consternación en el mundo del espectáculo y entre sus seguidores, pues en el 2024 fue entrevistada y medios españoles afirmaron que la actriz nominada a un Premio Goya se encontraba en situación de calle, pero ella misma pidió a las personas y los medios respetar su decisión de vivir alejada del ojo público, e incluso señaló que han pasado varios años desde que "nadie se preocupa por ella", por lo que no ve la necesidad de hacerlo ahora.

No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado [...] Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir [...] Habéis estado 15 años sin mí y de repente ahora os preocupais. Perdón por las palabras, pero estoy hasta el moño, declaró en una entrevista para la la revista "Semana".