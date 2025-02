No es la primera vez que J-Hope de BTS es involucrado con una chica, pero en esta ocasión el cantante de "MORE" fue relacionado con Nayeon de TWICE luego de que un grupo de internautas llegó a la conclusión de que han estado en los mismos lugares desde hace un tiempo.

Aunque las agencias de ambos artistas no han revelado si se encuentran en citas o en una relación, lo cierto es que existen grandes coincidencias entre ellos desde 2022. De acuerdo con un video que fue publicado en TikTok por la usuaria @j1thvv, ambos han asistido a los mismos eventos, cafeterías, parques, cafeterías y galerías.

A su vez, descubrió que J-Hope de BTS y Nayeon de TWICE han comprado objetos idénticos, lo cual es muy común entre las parejas en Corea del Sur. Por si fuera poco, han hecho poses parecidas en fotos, lo cual también es muy normal entre novios coreanos.

(Créditos: TikTok / @j1thvv)

¿J-Hope de BTS y Nayeon de TWICE?

Según koreaboo, un medio digital coreano, J-Hope es uno de los miembros de BTS a quien menos veces se le ha visto involucrado en citas, por lo que las coincidencias con Nayeon de TWICE sorprendieron a muchos. "Hasta Hobi es relacionado con alguien", "Esto debió salir antes de sus conciertos", "No creo que sea novios" y "Hobi y ella se ven lindos", fueron algunas de las reacciones en redes.

Pese a los comentarios en redes sociales, J-Hope y Nayeon no han confirmado que estén supuestamente en una relación desde 2022. Además, muchos ídolos K-Pop visitan los mismos lugares debido a que muchos son conocidos en el medio del entretenimiento. De hecho, la mayoría suele vivir en el barrio más caro de Seúl conocido como Gagnam.

Por otro lado, es normal que algunos cantantes de K-Pop compartan prendas parecidas, ya que usualmente visten con marcas de lujo y compran los mismos accesorios de moda. Incluso, algunos son regalos por las propias casas de moda, sobre todo a grupos como BTS o TWICE que son muy populares mundialmente.

(Créditos: TikTok / @j1thvv)

¿J-Hope de BTS tiene novia?

Hace un mes, la plataforma Dispatch, la cual es conocida por revelar citas entre cantantes de K-Pop, mencionó que J-Hope de BTS estaría en una relación desde hace un tiempo, pero no detalló quien era la persona afortunada. Ante esto, los fans del intérprete de "Arson" no se preocuparon, pues pensaron que simplemente se trataba de un rumor.

Por otro lado, hubo quienes se alegraron de saber que el miembro de BTS posiblemente tenga pareja, pues aseguraron que es un adulto que tiene todo el derecho de tener citas y relaciones con personas de su edad. (Créditos: TikTok / @j1thvv)

Sigue leyendo:

S. Coups de SEVENTEEN preocupa a fans por inquietantes y tristes mensajes en redes sociales

Revelan que Kim Sae Ron, la actriz surcoreana que falleció a los 24 años, tenía una deuda millonaria con su antigua agencia