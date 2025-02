S. Coups de SEVENTEEN preocupa a fans por inquietantes y tristes mensajes en redes sociales

El cantante surcoreano S. Coups, quien es conocido por ser el líder de la agrupación K-Pop SEVENTEEN, recientemente preocupó a sus fans tras compartir una serie de inquietantes y tristes mensajes en sus redes sociales. por lo que esperan que pronto reciba ayuda profesional.

A través de la plataforma Weverse, el líder de SEVENTEEN reveló que últimamente se ha sentido "frustrado", por lo que sus fans no dudaron en mostrarle todo su cariño y apoyo con bonitos mensajes. Sin embargo, esto no mejoró los ánimos de Choi Seung Cheol, quien actualmente tiene 29 años.

De hecho, detalló que no importaba lo que hicieran por él, ya que se ha sentido desanimado y cada día se ha vuelto más complicado para él subir al escenario y cantar junto a sus compañeros de SEVENTEEN, quienes pronto visitarán México para ofrecer un concierto en el Tecate Pa'l Norte.

S. Coups no cumplió con el servicio militar por su lesión en la rodilla. (Créditos: Facebook / Seventeen)

¿Qué dijo S. Coups de Seventeen que preocupó a sus fans?

"Están pasando tantas cosas ahora mismo, "El problema no es el descanso", "Somos nosotros (SEVENTEEN) los que deberíamos hacer algo, así que lo siento" y "Siento simplemente que hacer música y presentarme con los miembros sin pensar en otras cosas se está volviendo muy difícil", fueron los comentarios de S. Coups de Seventeen para sus fans.

Por su parte, fans de SEVENTEEN, quienes son conocidos como Carat, mostraron su preocupación y pidieron a la agencia del grupo, Pledis Entertainment, que apoyen a S. Coups, ya que se encuentra pasando un momento complicado, pues anteriormente ha sufrido de ansiedad.

De hecho, en noviembre de 2019, el líder de SEVENTEEN dejó temporalmente de participar en las actividades de la banda por problemas de ansiedad, pero después de un tiempo regresó mejorado para seguir promocionando con sus compañeros, quienes priorizaron la salud de su compañero.

S. Coups es el líder de SEVENTEEN. (Créditos: Facebook / Seventeen)

¿S. Coups vendrá a México con Seventeen?

Hasta el momento, la agencia Pledis Entertainment no ha confirmado si alguno de los miembros de SEVENTEEN no podrá asistir el próximo viernes 4 de abril en el festival de Música Tecate Pa'l Norte. En ese sentido, los Carat mexicanos no tendrán que preocuparse por el momento.

Además, la boyband de K-Pop deberá cumplir con una serie de actividades en Asia antes de llegar a México, pues de 20 al 21 de marzo SEVENTEEN se reunirá con sus fans coreanos en el estadio Incheon Munhak. Después de visitar Monterrey, del 24 al 27 de abril y del 10 al 11 de mayo, tienen previsto saludar a los fans japoneses en Kyocera Dome de Osaka y en el Saitama Super Arena, respectivamente.

