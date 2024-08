Jeonghan de SEVENTEEN dice adiós, anuncia su ida al servicio militar y no estará en la gira mundial

SEVENTEEN es uno de los grupos más importantes del K-Pop, desde su debut han demostrado tener una gran calidad en música y baile, sobre todo porque varios de sus integrantes se involucran en la producción, creación y composición de sus canciones, además son conocidos por tener una gran sincronización en el escenario.

Actualmente, SEVENTEEN promociona su último álbum "17 is right here", cuyo sencillo principal fue "Maestro", una oda la música real en contraparte con el uso de tecnologías como la IA. Actualmente, anunciaron su nueva gira mundial y se espera que vengan a México por segunda vez.

SEVENTEEN también es conocido por ser un grupo bastante numeroso, pues está conformado por 13 integrantes; sin embargo, el resto del 2024 solo estarán activos once miembros.

Tour SEVENTEEN Cortesía: Pledis Entertainment

Sigue leyendo:

Con casi 10 años de carrera, el grupo deberá comenzar con el no tan esperado servicio militar, por lo que alguna fans están preocupadas sobre el tiempo que durarán ausentes, ya que al ser una boyband numerosa, podrían tomarse una larga pausa o tener idols intermitentes como en el caso de Super Junior que tardaron casi 10 en que todos completaran su estadía en el ejército.

Jeonghan no estará en el tour de SEVENTEEN por esta poderosa razón

A través de los medios coreanos, se anuncio que Jeonghan de SEVENTEEN no estará en la gira, pues el grupo comenzará con el proceso del servicio militar obligatorio. Aunque dejó contenido grabado con antelación, ya no formará parte de las actividades por el resto del año.

SEVENTEEN planea lanzar un nuevo álbum y salir de gira en octubre a partir del día 12, para en ese entonces, Jeonghan estará ausente debido a su enlistamiento aunque la empresa aún no revela la fecha exacta en la que ingresará y a qué tipo de unidad servirá.

Para el resto de agosto y parte de septiembre, Jeonghan estará con el grupo, pero podría ser a finales del noveno mes del año o inicios de octubre en que se despida de Carat. Jun tampoco formará parte de sus actividades, ya que se enfocará en sus promociones y ofertas en China.