Niurka se defiende ante señalamientos por recientes ataques contra Paty Navidad

Niurka Marcos sigue a la defensiva después de que fuera señalada por varios usuarios de redes sociales por sus presuntos comentarios gordofóbicos contra de Paty Navidad. A pesar de las críticas y las polémicas que ha desatado por comentar sobre el cuerpo de la actriz, que ahora se encuentra en La Casa de los Famosos, sigue justificándose, sin embargo, ahora explotó contra sus detractores y les mandó un contundente mensaje.

La vedette, de 55 años, no da un paso para atrás, pues a pesar de que fuera criticada hasta por su propia hija Romina Marcos, quien está en contra del "body shaming", insiste en que Paty Navidad está subida de peso y que se ve mal, ya que declaró que la "fealdad" no es una falta de respeto. La polémica bailarina destacó que la estrella de televisión era una mujer atractiva, no obstante, actualmente se descuidó.

“No, la fealdad no es una enfermedad, es un estado natural, ella estaba bella, se cuidaba, yo tengo 55 años, y soy una mujer bella porque me cuido todos los días de mi vida”, destacó Niurka, quien hace unos días también se defendió de sus detractores y hasta se lanzó contra Laura Bozzo, quien salió en defensa de la villana de "La Fea más bella", por lo que nuevamente se desató una confrontación entre ambas famosas, que desde hace algunos años tienen una pelea.

"Ojalá salga flaquita", dice Niurka sobre Paty Navidad

La exesposa de Juan Osorio declaró ante la prensa que tuvo una reacción natural al ver la nueva imagen de Navidad, de 49 años, quien estuvo fuera de la televisión por algunos meses, y adelantó que continuará emitiendo la misma opinión al respecto. “Yo tuve una reacción natural que la voy a seguir sosteniendo, cuando yo vi el video dije, ‘wow, ¡qué le pasó! Tan bella que era”, dijo la polémica actriz, que en los últimos años se ha caracterizado por dar su opinión de diversos temas, lo cual le ha traído problemas con la audiencia.

Destacó que cuando Paty salga de tercera temporada de La Casa de los Famosos hablará con ella y le dirá que fue lo que en realidad quería decir. Sin embargo, volvió a mencionar que espera que durante su estancia en el reality show de Telemundo pierda algunas tallas. “Y ojalá que cuando salga, como allá adentro de ese lugar donde te hacen pasar hambre, salga más flaquita para que ya ella pueda salir así de emperr…”

Paty Navidad tiene problemas de tiroides Foto: Especial

En tanto, es sabido que el cambio físico de Paty Navidad se debe a cuestiones de salud, pues la ex concursante de MasterChef Celebrity tiene un problema de tiroides. Además, cuando estuvo internada por Covid-19, -enfermedad que ha negado- le inyectaron cortisol, lo que provocó que se hinchara y que hasta el día de hoy tenga secuelas. "Soy actriz, no estoy flaca, no estoy bella, pero soy talentosa y me considero un buen ser humano”, dijo la artista al sincerarse en La Casa de los Famosos.

