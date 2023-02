Niurka le contesta a Paty Navidad y a Laura Bozzo por criticar el cuerpo de la actriz: "La verdad no es una ofensa"

A pesar de que Niurka fue duramente criticada por hablar mal sobre el cuerpo de Paty Navidad, la cubana insistió que la actriz que concursa en La Casa de los Famosos está muy descuidada. Como si fuera poco, la vedette también le mandó un mensaje a Laura Bozzo, quien hace unos días salió a la defensa de la celebridad. Estas declaraciones ponen otra vez a la bailarina en el ojo del huracán debido a sus ataques que ya no están gustando al público.

La actriz se encontró con algunos reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México, por lo que fue cuestionada sobre sus recientes declaraciones en contra Paty Navidad, de la que dijo "tiene un cuerpo feo" debido a que subió algunos kilos de peso. Niurka Marcos sostuvo sus comentarios hacia la actriz, que ahora se encuentra en el reality show de Telemundo, pues indicó que no es una ofensa porque "es verdad".

"La verdad no es una ofensa, es la verdad. Ahorita está dada en la ma#%$. Al que le guste bien y al que no que chin&#$ a su madre junto con quien me critique. (...) Está muy abandonada y lo voy a seguir repitiendo mientras me lo sigan preguntando, porque es lo que ven mis ojos", destacó la exesposa de Juan Osorio, quien se defendió ante los comentarios en su contra por criticar a la villana de "La fea más bella", que recibió el apoyo del público debido a que salieron a respaldarla en redes sociales.

Niurka se lanza contra Laura Bozzo por defender a Paty Navidad

Laura Bozzo fue una de las personalidades que abogó por la ex concursante de MasterChef Celebrity, por lo que ahora la bailarina y actriz se lanzó en su contra y aseguró que la presentadora peruana habló al respecto porque "como está tan fea puede pelear. Además, le lanzó una advertencia a la conductora de talk show, quien dijo que sólo está tratando de llamar su atención.

"Estas llamando mi atención mi amor, vamos a cenar juntas y nos tomamos unos drinks. Estás tirando patadas de ahogado pend#$% (...). No pueden vivir sin mí. Cómo se existan, tienen que hablar todo el tiempo de mamá Niu (apodo que recibe en redes sociales)", dijo la vedette, quien revivió la polémica que tiene con la "Señorita Laura", ya que desde hace algunos años se han enfrascado en constantes peleas, las cuales llegaron hasta la segunda temporada de La Casa de los Famosos.

Paty Navidad fue duramente criticada por Niurka por su físico Foto: Especial

Durante la conversación con los reporteros, se le preguntó sobre si regresaría con su exnovio Juan Vidal, por lo que la artista, de 55 años, explotó y se fue contra el periodista que la cuestionó. "Si ya no tienes nada que preguntar mío, estudia. Me busca y le rompo su mad$%. (...) Tuve amigos con derechos que me buscan o los busco cuando se me pone cachondo", dijo Niurka, que no dejó ver alguna posibilidad de reconciliarse con el modelo.

