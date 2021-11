Paty Navidad revela que nunca tuvo Covid-19; "tuve una doble pulmonía"

Paty Navidad está en la lista de celebridades que han negado la existencia del Covid-19, pese a que hace algunos meses habría sido hospitalizada de emergencia con síntomas graves de la enfermedad hoy niega haberse contagiado.

La actriz fue una de las conductoras principales de los Premios de la Radio de este año y a su paso por la alfombra roja reveló que nunca tuvo Covid-19, sino que habría estado hospitalizada debido una doble pulmonía según le informaron los médicos.

La salud de la también cantante fue reportada como grave en agosto pasado y señalaron que su hospitalización se debía a una baja oxigenación, algo que confirmó aunque aseguró que no se tratara de coronavirus como se había informado.

Paty Navidad dice no haber tenido Covid-19. Foto: Instagram @patynavidadoficial

“Me decían que estaba muriendo”

Navidad detalló que presentó síntomas hasta el día 15 y que fueron los esteroides y la cortisona que recibió, así como la sangre que tuvieron que sacarle en el hospital, lo que la dejó débil.

“Los doctores me decían que estaba muriendo y que tenía doble neumonía, me quise salir dos veces porque era mentira; en primer lugar porque yo no era para estar en terapia intensiva con 25 cables en cada caso”, dijo la actriz en entrevista durante los premios citado por El Universal.

Añadió que no dejó que la incubaran pues no lo considero necesario: “Posiblemente no estaría aquí, como ha sucedido con muchísimas personas, también de mi misma familia desgraciadamente”.

Paty Navidad estuvo hospitalizada por doble neumonía. Foto: Instagram @patynavidadoficial

Paty Navidad dijo que no se vacunó y que no lo hará, señalando que algunos asistentes de los Premios de la Radio tampoco lo han hecho aunque no dirán nada para evitar críticas como le sucedió a ella: “Todo lo que se ha dicho de mí y mira, aquí estoy. Mi sistema inmunológico es fuerte, soy sana, hago ejercicio”.

En agosto pasado se informó que la actriz se pudo haber contagiado de Covid-19 durante su participación en Master Chef Celebrity, pues además de ella otros concursantes como Laura Flores y su conductora, Rebecca de Alba, resultaron positivo al virus.

