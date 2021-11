Tony Balardi habla de su “romance” con Alicia Machado y coquetea con querida conductora de VLA

El querido y simpático comediante, Tony Balardi, se convirtió en el decimoprimer famoso en abandonar la cocina de MasterChef Celerbrity México y este lunes 8 de noviembre estuvo como invitado en “Venga la Alegría” donde además de hablar sobre su experiencia en el exitoso reality también se dio el tiempo de contar cómo es que fue su supuesto romance con Alicia Machado y por si fuera poco también aprovechó su presencia en el matutino para coquetear con una querida conductora.

Para empezar, el comediante, fiel a su estilo, ironizó sobre su salida de la cocina más famosa de México, sin embargo, señaló que fue una experiencia sumamente enriquecedora, sin embargo, los conductores de “Venga la Alegría” aprovecharon para cuestionarlo sobre su faceta como galán en el programa y lo cuestionaron sobre el beso con Alicia Machado, por lo que Tony Balardi reveló que no fue la única vez que se besó con la ex Miss Mundo.

“No fue uno (el beso con Alicia Machado, primero ella me besó, cuando me dijo que era soltero, porque soy soltero eh”, recalcó el comediante, quien a su vez aprovechó para gruñirle a Flor Rubio, sin embargo, momentos después, entre risas continuó contando qué pasó con la ex Miss Mundo.

“Todo fue natura, nada intencional, nada preparado, el beso que me dio Alicia Machado para mí fue de ‘¿perdón?’ una Miss Universo… hasta pensé en montar una obra de teatro, ‘La Bella y la Bestía’ y luego nos besamos otra vez y luego al final del programa yo la besé”, señaló el comediante, quien pese a los besos aseguró que solo floreció una bonita amistad entre ambos.

“Fue una experiencia bonita, es una amiga adorada, todo mi respeto y toda mi admiración”, sentenció Tony Balardi, quien fue cuestionado por los conductores de “Venga la Alegría” por sus otras conquistas con Laura Zapata y Aida Cuevas, sin embargo, con risas evitó hablar del tema y aceptó su nueva faceta de “rompe corazones”.

Ofrece disculpas por su carácter

Tony Balardi aportó el toque de comedia a MasterChef Celebrity durante su estancia en el programa, sin embargo, también dejó ver su lado humano y en diferentes ocasiones sacó a relucir su verdadero carácter, por lo que se mostró arrepentido por su comportamiento ya que en diferentes ocasiones estalló contra sus compañeros, incluso, aseguró que se desconoció y hasta ofreció una disculpa y aseguró que no terminó en problemas con ninguno de sus compañeros.

¿Quiénes son los famosos que quedan en MasterChef Celebrity México?

Hasta el momento, los famosos que han sido eliminados de MasterChef Celebrity México son: Javier Vázquez, Jorge Aravena, Matilde obregón, William Valdés, José Joel, Alicia Machado, Dalú, La Bebeshita, Laura Flores, Jimena Pérez “La Choco” y Tony Balardi, quien fue el último en salir, por lo que dentro del concurso aún permanecen diez famosos: Aida Cuevas, Aristeo Cázares, Paty Navidad, Laura Zapata, Stephanie Salas, Mauricio Islas, David Salomón, Paco Chacón, y Germán Montero.

