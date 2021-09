MasterChef Celebrity: Paty Navidad suelta ESTE comentario y hace enojar a TODOS sus compañeros

Patricia Navidad es un de las participantes más controversiales de la emisión de famosos de MasterChef Celebrity, la actriz y cantante ha tratado de hacer el mejor papel como cocinera en el programa.

En el tercer capítulo, la estrella logró subir al balcón durante el primer reto, se trató de la temida “caja misteriosa”, en donde tuvo que fusionar un platillo asiático con la cocina mexicana.

Paty llamó a su receta “Chin-gón”, su creatividad cautivó a la chef Bety, el chef Herrera y el chef Juan Ramón por lo que decidieron que al igual que Paco Chacón y Germán Montero se salvará de la eliminación.

Al subir la sinaloense lanzó un comentario que no fue bien visto por todos sus compañeros, mencionó que le daba gusto estar con los participantes que si sabían, pero luego justificó sus palabras mencionando que no era porque los que se quedaban abajo no supieran lo que hacían, desatando una serie de opiniones compartidas.

En redes sociales muchos usuarios confesáron que ya son fans de la polémica celebridad, quien cabe destacar se rumora fue la culpable de que el programa retrasara su estreno debido a su contagio por Covid-19, pues se negaba a creer su existencia.

Ha sorprendido a todos con sus platillos. Especial

Más sobre Paty Navidad

Según la descripción de MasterChef Celebrity Ana Patricia Navidad Lara nació el 20 de mayo, es una reconocida actriz y cantante mexicana. “Inicio´ su carrera arti´stica después de ser coronada ‘Sen~orita Sinaloa’. Desde entonces, ha crecido con papeles estelares y co -estelares en un sin fi´n de telenovelas, series, cine y teatro”.

Además de su participación en televisión también ha grabado discos como cantante y ha recibido innumerables reconocimientos a su trabajo artístico. Fue en 1998 grabó su primer disco, “Instantes”.