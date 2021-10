Exgalán de Televisa dice que NO se vacunará contra Covid-19; fans lo comparan con Paty Navidad

Este jueves 7 de octubre, usuarios en redes sociales convirtieron en trending topic a la famosa actriz y modelo, Patricia Navidad después de observar el polémico mensaje que publicó en Twitter el actor, Eduardo Verástegui, quien volvió a cuestionar la vacuna contra Covid-19.

Resulta que cientos de internautas volvieron tema de conversación a Paty Navidad después de que Eduardo Verástegui lanzara un comentario contra la vacuna de Covid-19, pues aseguró que no se la aplicado ni se la aplicará, pues continúa desconfiando de las personas que están detrás de ellas.

En este sentido, el actor dejó entrever que duda de la eficacia de las vacunas al confirmar que "nos buscan despoblar" por lo que les pidió a sus seguidores continuar en alerta para evitar contagiarse por el nuevo coronavirus Covid-19.

"No me he ba-kunado ni me voy ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las vacunas… Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo el adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos Dios al frente", escribió el polémico actor.