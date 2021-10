MasterChef Celebrity México: Filtran el nombre del ELIMINADO del viernes 8 de octubre

MasterChef Celebrity México sigue siendo víctima de los spoilers y en esta ocasión, diversas páginas encargadas de filtrar información del famoso reality de TV Azteca ya dieron a conocer el nombre de la famosa que se convertirá en la octava eliminada en el programa del próximo viernes 8 de octubre, por lo que a continuación te decimos todo lo que sabemos al respecto pues en caso de ser cierto, se podrían generar muchas polémicas sobre la veracidad de lo ocurre en la cocina más famosa de México.

La página encargada de filtrar el nombre de la famosa que será eliminada el viernes 8 de octubre, fue el portal llamado “Spoilers desde la cuna” y en su publicación aseguran que la octava personalidad en abandonar el reality show será nada más y nada menos que la querida actriz, Laura Flores, quien abandonaría la cocina de MasterChef Celebrity México por un error garrafal en el reto de eliminación.

Cabe mencionar que esta spoilers dividió opiniones en entre los seguidores del programa pues algunos dudaron de la veracidad de los spoilers de esta página pues consideran que Laura Flores es una de las participantes más fuertes y queridas del famoso concurso culinario por lo que no creen que se retire tan “temprano” del programa, no obstante, también se puso en tela de juicio la veracidad del programa pues consideran que ya todo “está arreglado”, no obstante, solo queda esperar al programa del próximo viernes 8 de octubre para saber si el spoiler fue real o no.

Laura Flores podría ser la octava eliminada. Foto: Especial

¿Qué pasará en el siguiente programa?

De acuerdo con los adelantos presentados por MasterChef Celebrity México, el capítulo número 8 del reality será uno de los más intensos pues según las imágenes, Tony Balardi explotará contra sus compañeros por una razón aún desconocida, además, diversas personalidades llegarán hasta las lágrimas, incluso, nombrarán a Laura Flores como “La Reina del drama”, Aida Cuevas, “La Bebeshita” y Germán Montero, son otras de las famosas que terminarán llorando en este capítulo.

Por otra parte, también se puede apreciar que en este capítulo la Chef Betty se llevará una fuerte decepción por el comportamiento de uno de los participantes, además, se puede apreciar que Laura Zapata sacará el carácter y sostendrá una fuerte discusión con alguno de sus compañeros al que llama “hipócrita”. Este capítulo promete ser uno de los más intensos de la actual temporada, por lo que los seguidores del reality ya se han mostrado ansiosos por saber lo que pasará en esta nueva entrega de MasterChef Celebrity México.

¿Quiénes son los famosos que quedan en MasterChef Celebrity México?

Hasta el momento, los famosos que han sido eliminados de MasterChef Celebrity México son: Javier Vázquez, Jorge Aravena, Matilde obregón, William Valdés, José Joel, Alicia Machado y Dalú, quien fue la última en salir, por lo que dentro del concurso aún permanecen 13 famosos: Aida Cuevas, Laura Flores, Aristeo Cázares, Paty Navidad, Tony Balardi, Laura Zapata, Stephanie Salas, Mauricio Islas, David Salomón, La Bebeshita, Paco Chacón, Jimena Pérez “La Choco” y Germán Montero.