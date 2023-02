VIDEO | Niurka y Gloria Trevi se hacen un mar de lágrimas en pleno concierto por emotivo reencuentro: “Ella creyó en mí”

Niurka Marcos puso fin a las burlas que se desataron en redes sociales por una de sus icónicas frases en la hace referencia a la amistad que tiene con Gloria Trevi, pues la vedette fue invitada especial en el más reciente concierto de la cantante y subió al escenario donde no evitaron romper en llanto por el emotivo reencuentro.

El pasado fin de semana la intérprete de “Todos me miran” se presentó en Mérida, Yucatán, y en primera fila estaba Niurka Marcos coreando cada una de sus canciones. Aunque el momento que logró enloquecer al público fue cuando Gloria Trevi invitó a la vedette al escenario para darse un gran abrazo y dedicarse tiernas palabras, con lo que demuestran que existe una gran unión entre ellas.

Niurka Marcos y Gloria Trevi presumen su amistad. Foto: IG @gloriatrevi

“Yo la quiero mucho porque cuando yo estaba en un hoyo negro y mucha gente pensaba que no me iba a levantar, ella creyó en mí, me puso su hombro, dio la cara, cuando mucha gente te criticaba a ti por apoyarme, te señalaba de loco y a ella también, te amo”, dijo la cantante entre lágrimas.

Luego de ello Niurka tomó el micrófono para dedicar un tierno mensaje: “Sólo quiero pedirle a la vida que tengamos Gloria longevidad, ¡te necesitamos! ¡Te amo!”. Durante el concierto la cantante le dedicó de manera especial su éxito “Recuerda que me tienes a mí”, con lo que reforzaron la complicidad que tienen.

Frase de Niurka Marcos

La exesposa del productor Juan Osorio ha dado de qué hablar por sus polémicas frases con las que, fiel a su estilo, no duda en decir lo que piensa y así ocurrió con aquella que la convirtió en protagonista de memes desde hace casi 10 años y con la que menciona a Gloria Trevi.

La fase surgió en 2014 durante el programa “Soy tu doble” en el que la vedette cubana participaba como parte del jurado, pues al emitir su opinión sobre la participación de la actriz Aura Cristina Geithner estalló y mencionó a la cantante asegurando que era su gran amiga.

“Gloria Trevi es mi amiga personal y he estado en todos los cumpleaños de sus hijos”, dijo la también llamada “Mujer escándalo” en aquel momento y esto desató una ola de memes, mientras que algunos internautas dudaron de que su amistad fuera real y lanzaron fuertes críticas.

