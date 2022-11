Juan Osorio reacciona a la ruptura de su ex Niurka Marcos con Juan Vidal: "Genio y figura"

Niurka Marcos y Juan Vidal fueron blanco de controversia por el intenso romance que tuvieron tras participar en “La Casa de los Famosos 2”, aunque todo parecía ir bien y tenían planes de boda hace unos días anunciaron el fin de su noviazgo. El productor Juan Osorio, exesposo de la vedette, fue cuestionado sobre la ruptura de su ex con el actor y no dudó en externar su cariño por ella.

La “Mujer escándalo” causó gran revuelo a su paso y tras su salida del reality show, entre otras cosas, por las escenas subidas de tono que protagonizó con Juan Vidal, aunque los fans aseguraban que se trataba de una estrategia para conservar su lugar en la casa ellos defendieron su relación y continuaron con ésta tras el programa, por lo que Niurka se sumó a los insultos contra Cynthia Klitbo a quien luego de agradeció por las advertencias del actor.

“No me meto mucho en la vida personal de las personas porque también la mía está exhibida y con eso es suficiente”, dijo Juan Osorio sobre la relación de Niurka Marcos y añadió: “Yo creo que tiene que vivirlo, ni modo, así son las relaciones tanto de amores como de amigos (…) Que pase este duelo y va a volver a ser alegre como es, genio y figura…”.

El productor expresó su admiración por Niurka y aseguró que el carácter que muestra ante el público es muy diferente del que él conoce: “El ser humano es otra cosa totalmente, pero ese me lo guardo yo. Es una mujer que ha sido guerrera, que ha formado tres hijo y que ahí está, al pie de lucha. Le guardo un respeto, es la madre de Emilio y por lo tanto siempre tendrá un lugar”.

Niurka rompe en llanto

La bailarina cubana señaló de "tóxico" a Juan Vidal y aseguró que ese habría sido el motivo por el que terminaron su relación, aunque durante una entrevista para Univisión no evitó romper en llanto al admitir que aún estaba enamorada de él. Hasta el momento el actor no ha dado declaraciones sobre su ruptura.

“Lo importante que es entregarse aunque tengas miedo, aunque no estés segura (…) Nunca me voy a arrepentir. Estoy enamorada, porque no soy un robot, o sea, yo estoy enamorada todavía de Juan, aunque yo pueda controlar mis sentimientos porque la vida me enseñó, todavía me duele”, dijo Niurka en entrevista.

La actriz, de 54 años, agradeció las advertencias de Cynthia Klitbo y admitió que pese a ello habría decidido tener su propia experiencia al respecto. Calificó a Juan Vidal como “narcisista” y aseguró que tiene un “problema grave” por ello: “Yo lo amo, pero es un imbéc**”.

Juan Vidal y Niurka Marcos estuvieron juntos seis meses. Foto: IG @niurka.oficial

SIGUE LEYENDO:

¿Qué fue de Bobby Larios?: ¡Vetado y humillado! Así se vengó Juan Osorio del amante de Niurka

Juan Osorio dedica "El amor invencible" al fallecido director Jorge Fons

Así fue la trágica muerte del hijo de Juan Osorio, también trabajó en telenovelas como su padre