Gloria Trevi vuelve a escuchar el grito "¡no estás sola!"

Como un ángel caído del cielo, Gloria Trevi apareció en el escenario del Auditorio Nacional minutos antes de las 21:00 horas, con un body transparente, detalles plateados por todo el traje y un par de alas blancas, para entonar el tema “Qué hago aquí”, el cuál de inmediato provocó la ovación de las diez mil personas que se dieron cita en el recinto.

“Estábamos volando tan alto cuando a todos se nos rompieron los sueños, cuando por algo tan pequeñito, casi invisible, el mundo se detuvo… Desde ese momento y hasta el día de hoy, hubo tantas pérdidas que lo que tenemos que hacer es el recuento de todo lo que nos lastima”, dijo la intérprete al saludar al público y dar paso a un popurrí de sus éxitos en donde entonó “El recuento de los daños” y “Qué voy hacer sin él”, entre otros temas.

Gloria inició el show con el apocalipsis Foto: Patricia Villanueva

La intérprete lucía feliz de reencontrarse con su “raza” de la Ciudad de México, sobre todo cuando en medio de la presentación de “Doctor psiquiatra”, Gloria Trevi estaba hablando de que está cansada de tantas noticias negativas, cuando de repente el público empezó a gritar “no estás sola”, algunas personas de la planta baja, incluso traían un pañuelo blanco que agitaban al mismo tiempo. Ella de inmediato se hincó en el escenario y agradeció todo el apoyo.

“Gracias, los necesito tanto. Muchas gracias, Dios los bendiga, pero voy a luchar se los prometo, como lo han visto desde hace muchos años, y se van a sentir orgullosos de mí, porque yo sé que los critican, pero las cosas van a cambiar para bien”, dijo.

Gloria inició el show con el apocalipsis y cómo iba avanzando la noche, llevó a sus fans a un “viaje” en barco, musicalizado por sus hits “5 minutos”, “En medio de la tempestad” y “Pelo suelto”, acompañada por diez bailarines que la ayudaban a llenar de energía el escenario.

Ambiente de fiesta

La regiomontana irradiaba felicidad, la gente coreaba cada una de las canciones, en la pantalla central aparecían imágenes llenas de colores alusivos a sus palabras. El ambiente era tan de fiesta, que hasta bromeó con el público sobre lo necesario que es desahogarse con alcohol o en terapia, y hasta mencionó el “palo con perlas”, haciendo referencia al polémico video íntimo de Babo.

Así llegó a la “Isla divina”, nombre de la gira que ha presentado desde el año pasado por todo el país. Ya en tierra firme siguió con éxitos como “Él se equivocó”, “Con los ojos cerrados” y “La recaída”, mientras que el público, integrado por jóvenes, adultos, hasta gente de la tercera edad, todos bailaban y cantaban desde sus lugares.

Pese a que muchos de sus temas son de desamor, “La Trevi” aún confía en el amor por eso invitó a sus seguidores a disfrutar con pasión: “Hay que seguir creyendo en el amor porque si no para que vivimos, hay que aprender a confiar, vamos a amar, aventándonos al precipicio”, gritó.

La cantante sorprendió a los presentes al invitar al entarimado a Joss Favela, con quien compuso “Vas a recordarme”, en un momento especial para ambos. “Esa tarde estaba con el corazón roto, pensaba que la relación con mi esposo se estaba terminado, pero me emocionó, porque él siempre ha sido un gran apoyo para mí… siempre ha sido muy atacado, pero uno no se debe rendir y menos con el amor, yo pensando que ya se había terminado todo”, señaló, tratando de no llorar.

La velada concluyó con los éxitos “Gloria”, “Ábranse perras” y “Mañana”, en medio de los aplausos y gritos de cariño del público a la regiomontana.

