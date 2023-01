Chumel Torres reacciona a la demanda de Gloria Trevi: “No hice ningún perjurio”

El pasado martes 17 de enero, el equipo legal de Gloria Trevi formalizó una denuncia civil en contra de Chumel Torres acusando al comediante de haberle causado daño moral a raíz de un chiste en el que hace alusión a su oscuro pasado en el caso llamado “Clan Trevi-Andrade”, sin embargo, tuvieron que pasar dos días para que “El Príncipe de los Nerds” hablara sobre este proceso legal en su contra, por lo que a continuación te contamos todo lo que dijo.

Estas declaraciones de Chumel Torres fueron emitidas por el famoso youtuber durante une entrevista para el programa de espectáculos de Imagen llamado “De Primera Mano” y, para empezar e creador de contenido refirió que se enteró de la demanda en su contra gracias al Twitter por lo que de inmediato se comunicó con su abogado para saber si debía preocuparse o no, además, aseguró que él solo le dio “retweet” al chiste que originó todo este escándalo.

Chumel Torres considera que Gloria Trevi solo busca dinero. Foto: IG: chumeltorres

“Me enteré por Twitter que pusieron una demanda aparentemente por un tweet que yo puse donde le doy retweet a una broma que alguien hace sobre la trata (de personas) y la demanda procedió, inmediatamente le hablé a mi abogado y dije ‘¿esto qué? ¿es serio? Y me dice ‘sí, no es que nos tenga que preocupar tantísimo, pero sí hay que atenderlo’ me dice que es una cosa de Daño Moral y me costó creer que era por un ‘tweetcillo’ y al principio pensé en atenderlo con mucha más seriedad, pero después dije 'es un tema administrativo y que los abogados lo resuelvan entre abogados' y creo que ahí se va a quedar”, señaló Chumel Torres.

En otro momento de la entrevista Chumel Torres lamentó que la opinión pública y la propia Gloria Trevi esté más preocupada por un chiste que por las dos demandas que enfrenta en California en las que se le acusa de hechos relacionados con trata de personas y corrupción de menores, además, aseguró que en los chistes que ha hecho sobre la intérprete de “Dr. Psiquiatra” no ha dicho ninguna mentira y defendió su comedia.

Gloria Trevi también emprenderá acciones legales contra al menos otras dos personas. Foto: IG: gloriatrevi

“Todo lo que he hablado de Gloria no son más que las cosas que ya se saben y bueno, acaba de pasar, tiene dos demandas en Los Ángeles por cosas muy serias que se tienen que atender, si nos estamos enfocando en un tweet de un comediante creo que hay que asesorarnos mejor para atender lo que debe ser prioridad (…) “El tema es que no hice ningún perjurio, no dije mentiras, es mi chamba, es mi comedia y los chistes que se hacen de eso con eso, chistes y si yo hubiera dicho una cosa que fuera falsa, malversado información o dicho una cosa que no es, sería algo distinto pero esto es hacer sátira y la sátira está defendida hasta en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, como lo que es, la posibilidad de hacer el ridículo y ridiculizar a alguien más pese a que se enojé”, comentó.

Es importante señalar que el equipo legal de Gloria Trevi dio a conocer que buscarán una compensación económica de Chumel Torres argumentando que la cantante sufrió pérdidas económicas importantes a causa de los dichos del comediante, sin embargo, el también presentador se dijo tranquilo pues considera que tiene una defensa sólida.

“La señora está buscando dinero, no sé cuánto, la verdad ni me han avisado, eso es en caso de que se llegue a perder, pero mis abogados me dicen que tenemos un caso muy sólido así que en ese sentido estamos tranquilos”, finalizó Chumel Torres.

