"Enojado, frustrado": Paul Stanley procederá legalmente contra bioserie de Paco Stanley

Hace unas semanas te informamos que Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez fueron confirmados como protagonistas de la serie que se está trabajando sobre la vida y trayectoria del famoso conductor de televisión, Paco Stanley, quien fue asesinado en la Ciudad de México en 1999.

Después del anuncio se supo que la bioserie estará disponible en la plataforma de streaming Amazon Prime Video y contará con seis episodios. Hasta el momento se desconoce los papeles que desarrollarán los famosos que anteriormente te mencionamos al inicio de esta nota.

Paul Stanley reacciona a la bioserie de su papá

Tras confirmarse que la serie ya se está realizando, Paul Stanley, hijo de Paco Stanley, dijo que esta no cuenta con la aprobación de la familia ya que no relatará toda la vida del famoso conductor y solo se basará en sus últimos días con vida. De manera contundente señaló que a su papá lo tratan como a un "criminal".

Ahora, el conductor del "programa Hoy" concedió una entrevista con la revista de espectáculos TVyNovelas en la que confirmó que la familia Stanley procederá legalmente contra la serie protagonizada por Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez. Dijo que lo más importante es cuidar la imagen de su papá, Paco Stanley.

"Hablar con los abogador y ver qué procede, lo más importante es cuidar la imagen de mi papá", sentenció.

Por otra parte, el también colaborador de "Netas Divinas" confesó que se siente muy "enojado" y "frustrado" tras confirmarse la bioserie de su papá. Confesó que la familia sí quiere contar la vida de Paco Stanley, pero que sea un homenaje "chido" ya que es uno de los conductores de televisión más famosos en el país.

"Hacer algo lindo, un homenaje chido para mi papá", contó sobre la posibilidad de hacer una serie.

Los famosos que han reaccionado a la serie

Además de Paul Stanely, quien negó que la serie sea autorizada por la familia, Mario Bezares, amigo de Paco Stanley, también dijo que no fue contactado por la serie, por lo que no está autorizado que su nombre aparezca, además, en una entrevista prefirió no hablar del tema pues sus abogados están atendiendo la situación.

