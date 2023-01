Gloria Trevi demanda a Chumel Torres por daño moral, exige una fuerte cantidad

La mañana de este martes 17 de enero el abogado Serio Arturo Ramírez Muñiz, representante legal de Gloria Trevi, formalizó una denuncia en contra de Chumel Torres por supuestamente haberle causado daño moral a la cantante regiomontana a través de un chiste en el que hizo alusión al llamado “Clan Trevi-Andrade”, por lo que en esta ocasión te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Para empezar a abordar el tema hay que remontarnos al mes de mayo del 2022, cuando Chumel Torres emitió un tweet en el que escribió “Gloria Trevi no canta chido, pero TRATA”, lo cual, dio pie a que se volviera a poner en boga el caso del “Clan Trevi-Andrade”, por el cual, la cantante pasó más de cuatro años en prisión señalada por los cargos de rapto, violación y corrupción de menores, sin embargo, recuperó su libertad tras haber sido absuelta, no obstante, no ha podido desmarcarse de estos desafortunados hechos.

Gloria Trevi fue absuelta de los delitos que se le acusó en el llamado "Clan Trevi-Andrade". Foto: Especial

Fue en diciembre de 2022 cuando el equipo legal de Gloria Trevi confirmó que procedería contra Chumel Torres y contra otros dos comunicadores argumentando que sus comentaros emitidos le habían causado daño moral y pérdidas económicas a la cantante y fue hasta la mañana de este martes 17 de enero cuando se formalizó la denuncia, la cual, fue interpuesta en los Juzgados Civiles que se ubican en la colonia doctores.

Una vez formalizada la denuncia, el abogado Sergio Arturo Ramírez Muñiz, detalló que se buscará una compensación económica de parte de Chumel Torres como parte de la reparación del daño y reafirmó que en los próximos días realizarán dos denuncias más, aunque no reveló los nombres de los comunicadores involucrados.

“En esta demanda civil (contra Chumel Torres) se va a buscar una reparación del daño por una cuantía que será estimada dentro del proceso de acuerdo al ofertamiento de pruebas que se llevan a cabo dentro del mismo juicio, en el desahogo de periciales contables que determinen los montos que son lo sque han venido dando detrimento patrimonial a la señora (Gloria Trevi) por cuestión de estas menciones y de estas ofensas que ha venido recibiendo la señora”, fueron las palabras del abogado Sergio Arturo Ramírez Muñiz tras formalizar la denuncia contra “el príncipe de los nerds”.

De momento, Chumel Torres no ha reaccionado a la formalización de esta demanda civil en su contra, sin embargo, el pasado mes de diciembre escribió un texto en su Twitter donde señaló que la acusación de Gloria Trevi es absurda.

“Dios de da sus demandas más pendejas a sus soldados más resilientes”, fue el texto que escribió Chumel Torres en su momento.

Chumel Torres calificó como "absurda" la demanda de Gloria Trevi. Foto: Especial

Es importante señalar que hace apenas unas semanas se dio a conocer que Gloria Trevi y Sergio Andrade enfrentan nuevas denuncias en California por el “Clan Trevi-Andrade”, sin embargo, la cantante emitió un comunicado en el que reiteró su inocencia en el caso y aseguró que se estaba preparando para enfrentar lo que sea con tal de impedir que se siga manchando su nombre.

“No me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta (…) soy yo la que tengo desde hace muchos años una demanda en los Estados Unidos para llevar a corte a mis difamadores. Yo seguiré adelante, trabajando y defendiéndome” escribió Gloria Trevi.

