"Estas mentiras han causado mucho dolor": esposo de Gloria Trevi sale en defensa de la cantante

La periodista de espectáculos Ana María Alvarado se ha visto envuelta en una polémica al protagonizar una fuerte discusión, por medio de Twitter, con el esposo de la cantante Gloria Trevi, Armando Gómez. El altercado verbal ocurrió cuando el abogado salió en defensa de la intérprete de "Con los ojos cerrados", luego de que la conductora compartiera información sobre una nueva demanda que enfrenta la regiomontana.

De acuerdo con Armando Gómez lo compartido por la periodista es "información falsa": "Deberías de dejar de mal informar a la gente ¿por qué dices 2 jóvenes? Cualquier persona con 2 dedos de frente si saca cuentas no diría jóvenes. Espérate a que pongan el nombre de ella y después de eso también en nombre de las acusadoras", escribió el abogado como respuesta a un tweet donde la comunicadora compartió información sobre lo que supuestamente está pasando en el caso de la cantante Gloria Trevi.

Por su parte, Ana María Alvarado no tardó en responder a lo dicho por el esposo de la intérprete de "Todos me miran" y dejó claro que ella solo ha compartido información que circula en otros medios de comunicación: "Y para que te quede claro Armando Gómez yo no he dicho que Gloria Trevi sea culpable, he comentado las notas que han salido en el diario El País y en la Revista Rolling Stone. Es mi trabajo".

La comunicadora y el abogado continuaron con la "pelea" en sus cuentas de Twitter. Foto: captura de pantalla.

El tweet de la comunicadora fue retomado nuevamente por el esposo de Gloria Trevi, quien acusó que parte de su trabajo como periodista es realizar investigaciones a fondo y no dar información que carezca de veracidad: "También tu trabajo es investigar y dar notas que sean veraz y más cuando tu mejor que nadie cómo son las cosas y sabes perfectamente bien lo que hacen quienes y para quien. Esto va más allá de un chisme de espectáculo estas mentiras han causado mucho daño y dolor a nuestra familia", puntualizó el abogado en su cuenta de Twitter.

¿Qué compartió Ana María Alvarado sobre Gloria Trevi?

En la publicación, que habría causado la irá de Armando Gómez, la periodista Ana María Alvarado aseveró que dos jóvenes interpusieron una denuncia civil en contra de Sergio Andrade y Gloria Trevi por presunto abuso sexual. De acuerdo con la conductora, los nombres de ambos aún no aparecen en la demanda (la cual fue obtenida por un medio estadounidense), pero por los detalles del caso y la cronología se entiende que ellos son los acusados.

Según la comunicadora, Gloria Trevi sería acusada por dos jóvenes que eran menores de edad al momento de los hechos. Foto: especial.

Además, la comunicadora dio a conocer que las víctimas aparentemente tenían 13 y 15 años cuando la intérprete de “Pelo suelto” se les acercó para proponerles unirse a un supuesto programa de capacitación musical de élite dirigido por Sergio Andrade. En la nota informativa, Ana María Alvarado también comentó que el esposo de Gloria Trevi, Armando Gómez, ha aseverado que la demanda en Estados Unidos es orquestada por terceras personas que buscan dañar a su pareja.

Luego de que la comunicadora compartió dicha información, Armando Gómez se lanzó en su contra y, sin mencionarla, escribió que: "Usualmente no me gusta bajar al piso -10 a responder a gente sin preparación, sin escrúpulos y ventajosa. Pero hay ocasiones que es necesario hacerlo para no quedarme callado ante tanta calumnia", lo que dio pie a la discusión que sostuvieron en al menos dos comentarios de Twitter.

