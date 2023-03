Grupo Arriesgado se separa después de las amenazas en narcomantas que recibieron en Tijuana

Grupo Arriesgado intérprete de temas como “Los mitotes”, “Enloquecido”, “Y sigues siendo tú”, “El fugitivo” y “Bélico”, están nuevamente en el ojo del huracán, pero está vez es porque se rumora una presunta separación a pesar de ser uno de los conjuntos más populares en redes sociales y con casi 6 millones de oyentes mensuales en Spotify.

El conjunto originario de Costa Rica, Sinaloa actualmente está conformado por Arturo González “El Panter Bélico (acordeón y primera voz), César Soto (bajo sexto), Alfonso Rodríguez (segunda voz), Jesús Cuadras (bajo eléctrico) y Ángel de León (batería), empezaron en 2019 durante su tiempo libre cuando el país pasaba por la pandemia por Covid 19.

Pero este 2023 fue en la cuenta en Instagram de la creadora de contenido Chamonic3 en la que se dio a conocer que Grupo Arriesgado se separa, la influencer escribió que en los próximos días estarán anunciando que ya no estarán más juntos, además menciona que esta decisión la tomaron a raíz del suceso que vivieron recientemente en Tijuana, Baja California en donde su vida estuvo en peligro.

Grupo Arriesgado actualmente está de gira. IG/grupoarriesgadooficial

¿Qué pasó en Tijuana, Baja California?

Grupo Arriesgado fue amenazado antes de la presentación que llevarían a cabo en Tijuana, Baja California, las estrellas gruperas estaban en una firma de autógrafos y en el evento se escucharon algunos impactos de bala que causaron el miedo de los asistentes quienes corrieron a resguardarse al igual que los músicos.

La banda fue víctima de una narcomanta en la que les advertían que no se presentaran en esa ciudad porque sufrirían las consecuencias. Después de estos actos fue “Panter” quien utilizó sus redes sociales para mencionar que acudió al estadio y que no tenía temor de lo que sucedería, pero sus compañeros no estaban con él.

“Como miran, estoy yo solo, solo. Amigos que se dicen amigos, valen ver.., compañeros que son compañeros, valen más ver.. todavía, no porque no vengan, no porque digan que soy muy valiente, no. Si son compañeros, si son amigos y lo dejan solo a uno, pa’ mi valen ver.., en fin yo respeto la decisión, cada cabeza es un mundo”, aseguró el joven en ese momento.

Otra de las cosas que añadió Chamonic3 es que el estar solo después del suceso en Tijuana detonó que “Panter” quisiera abandonar el grupo y que además sus compañeros también tomarán la decisión de salirse, pues piensan en su seguridad, aunque no hay nada confirmado por el momento.

