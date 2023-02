Todo sobre “El Panter Bélico”, músico de Grupo Arriesgado que causa furor en TikTok e Instagram

Forma parte de Grupo Arriesgado IG/panterbelico

El Panter Bélico es uno de los personajes populares en Instagram y TikTok, en ambas redes sociales los videos del joven de 19 años generan miles de reacciones y ya tiene una gran cantidad de fanáticos que siguen su contenido ya sea individual o junto a Grupo Arriesgado, banda de regional mexicano de la que forma parte.

Su nombre real es Arturo González, nació en Estados Unidos, pero tiene arraigada la cultura mexicana porque su familia es originaria del estado de Sinaloa, el joven se caracteriza por su humor irreverente, el apodo de “Panter Bélico” se lo adjudicaron sus amigos ya que le gustaba vestir de color negro y además se sentía identificado con las canciones o corridos con letras fuertes.

Otra de las cosas que se conoce respecto a su vida personal es que sostuvo una relación con Anahí Ríos, hija del famoso cantante de narcocorridos “El Komander”, la pareja decidió poner fin a su amor y ambos tomaron caminos distintos, aunque la influencer dijo que ahora que está soltera se siente mejor.

Grupo Arriesgado nació en la escena durante el año 2020 en plena pandemia por Covid 19, está conformado por Arturo González “El Panter Bélico (acordeón y primera voz), César Soto (bajo sexto), Alfonso Rodríguez (segunda voz), Jesús Cuadras (bajo eléctrico) y Ángel de León (batería) quienes buscaban la manera de crear algo y ensayar mientras la epidemia pasaba.

Ahora en pleno 2023, Grupo Arriesgado se ha dado a conocer por canciones como “Enloquecido”, “El fugitivo”, “Bélico el asunto”, “Los mitotes” y “La línea directa” por mencionar algunas de las piezas más conocidas en plataformas y las que también son utilizadas para musicalizar diversos challenge de TikTok e Instagram.

Pero Grupo Arriesgado, así como tiene muchas personas que siguen su carrera, presuntamente también hay otros que no están de acuerdo con su trabajo, pues en días recientes se mencionó la banda fue víctima de un atentado en el que hubo una narcomanta de por medio en la que les advertían que no se presentaran en Tijuana.

Ante esto los famosos emitieron un comunicado de prensa en el que pedían disculpas por la cancelación del evento, pero estaban cuidando la seguridad e integridad de su equipo y sobre todo de la gente que había adquirido su boleto, pero parece que Panter no estuvo de acuerdo con esta decisión y él se presentó en el Estadio que sería sede del concierto.

“Como miran, estoy yo solo, solo. Amigos que se dicen amigos, valen ver.., compañeros que son compañeros, valen más ver.. todavía, no porque no vengan, no porque digan que soy muy valiente, no. Si son compañeros, si son amigos y lo dejan solo a uno, pa’ mi valen ver.., en fin yo respeto la decisión, cada cabeza es un mundo” dijo el joven.