La guapa hija de “El Komander” admitió sentirse "aliviada" después de terminar su relación con este cantante grupero

Alfredo Ríos “El Komander” es una estrella del regional mexicano que empezó su fama durante el 2009 con el tema “El Katch”, con dicho corrido millones de personas conocieron su voz y su estilo, aunque ya no se dedica del todo a este tipo de letras sigue vigente y en el gusto de la gente.

Las que han causado revolución en Internet son dos de sus seis hijos; Kenia y Anahí, dos guapas chicas que lucen en redes sociales gracias a su belleza y talento como empresarias, además de ser conocidas por algunos de sus escándalos amorosos, como el que recientemente se suscitó y del que todo mundo habla.

Anahí Ríos dio a conocer que la relación que sostenía con Arturo González, integrante de Grupo Arriesgado había llegado a su fin, pero las cosas no terminaron ahí, pues además manifestó que se sentía “aliviada” de ya no estar junto al intérprete de canciones como “El Bélico”, “Los mitotes”, “La línea directa”, “El Yuko”, “Ismael” y “Enloquecido” por mencionar algunas de las piezas más populares.

Entre lo que se menciona es que la chica de 19 años y la estrella grupera ya tenían planes para casarse e incluso había promesa de un anillo de compromiso, pues organizarían una cena para hacer la petición formal y entregar la joya a la hija de “El Komander” frente a toda la familia.

“Diosito se apiadó de mí, me abrió los ojos. Yo me iba a casar, me iban a dar anillo la semana que viene. Diosito me abrió los ojos, dijo ‘ya no quiero que seas su mejor guerrera”, contó la celebridad de Internet a sus seguidores en redes sociales y puntualizó en que está asimilando todo, aunque su hermana Kenia Ríos aseguró que le duele demasiado todo lo que Anahí sufre durante este proceso.