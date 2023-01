VIDEO | Así suena el corrido de Yeri Mua, la influencer más popular en TikTok

Yeri Mua fue una de las tendencias más fuertes de Internet en todo el 2022 y en este 2023 sigue vigente debido a las polémicas que ha enfrentado en las últimas semanas en las que se menciona que terminó su relación amorosa y el pleito por con Brian Villegas.

La celebridad de redes sociales ha causado sensación entre los usuarios e incluso llegó hasta uno de los músicos que tiene su cuenta en TikTok quien aceptó el reto de crear un corrido para la influencer y en el que cuenta parte de la vida de la chica originaria de Coatzacoalcos, Veracruz.

Se trata de Adán JFW quien parte de la letra que compuso dice lo siguiente: “Y si la ven pasar, estoy seguro que te roba la mirada, no le hablen de amor porque eso ya es cosa pasada, un cabrón se aprovechó al tenerla enamorada y se pasea con lo que ella le compraba, es humilde y sencilla, así la conocen, en antros en fiestas después de las doce, lujos caros, montada en un maquinón, es la del billete no necesita un hombre (…) orgullosa y de sangre veracruzana su nombre es Yeri Mua y ella es la de la lana”, dice la canción.

Al saber sobre el suceso, la reina de belleza aseguró que le gustaría pagar para que le hicieran un video a la canción y que cuando se sintiera “buchona” reproducirlo a todo volumen, por lo que no sería casualidad que pronto sea uno de los éxitos del cantante o de varias agrupaciones de regional mexicano.

“Está bien chingón, me encantó el corrido, o sea la neta quiero escribirle al muchacho que me hizo el corrido y decirle ‘Guey, a ver cuánto me cobras porque me hagas un video’. (…) Que si lo saques de deveras el corrido. Así nomás por mis huevos, por tener ganas de tener un corrido. Para cuando me sienta bien buchona, bien así con mi Buchanan´s me pongan mi corrido”, aseguró.