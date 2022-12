FOTOS: Yeri Mua derrite Instagram con atrevido conjunto de látex

La jarocha Yeri Mua siempre da de qué hablar, ya sea por sus relaciones amorosas, problemas personales o por las fotos que sube a su Instagram, como en esta ocasión que se volvió viral tras publicar en Instagram varias postales en las que se ve con un atrevido atuendo de látex, el cual le hizo ganar miles de halagos.

Le llovieron halagos. Foto: Instagram.

Yeri Cruz Varela, quien también es llamada la “Bratz jarocha”, tiene 20 años de edad y muchos la conocieron cuando aseguró que trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) la discriminaron por “bonita”, pues la trataron mal cuando quiso renovar su credencial, además de que “editaron” su foto para que se viera fea.

¿Mensaje para su ex?

Mua posó muy coqueta con un atuendo que consistió en un top cruzado, mini falda y botas largas, todo de látex, para rematar llevó unos lentes de sol y su cabellera suelta. En la descripción escribió: “Me preguntaba quién era ese pen… Luego nos comimos a besos”. Muchos comenzaron a especular que era un mensaje para su ex Brian.

Siempre luce espectacular. Foto: Instagram.

Y es que recientemente anunció en sus redes sociales que había terminado su relación con Brian Villegas, porque la engañó. Además, hace un par de semanas se supo que Yeri fue agredida junto con sus amigos por su ex novio y amigos de éste en un famoso antro de Veracruz. Esto causó mucho revuelo y la misma Mua contó lo ocurrido en sus historias.

Terminaron muy mal

Yeri escaló las cosas hace unos días cuando acusó al “Paponas” de ser un vividor que además de haber orquestado un ataque en contra de sus amigos, le debe una cantidad exorbitante de dinero. Esto lo dijo en un live, en el cual dijo que la suma asciende a un millón de pesos, los cuales se niega a pagarle.

"Tú a mí no me has pagado ni un solo peso del que me debes y no vengas a decir 'sí yo le quería pagar dinero', cuando acuérdate, acuérdate (...) por mucho tiempo yo a ti te confié mi dinero y por eso me sacaste tanto dinero, por eso me exprimiste tanto dinero, porque tú sabes que yo... La del dinero era yo en esa relación, no tú, la de los viajes, la que pagaba todo, la de los lujos era yo, papacito, que no se te olvide", expuso.

