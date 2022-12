VIDEO: Karely Ruiz y Yeri Mua paralizan la red en sensuales mini vestidos

Desde las mujeres más reconocidas en las redes sociales son Karely Ruiz y Yeri Mua, quienes desde hace unas semanas habían causado furor con la noticia de una colaboración, y ahora se ve más cercana, pues este viernes las influencers paralizaron TikTok con sus videos en los que se lucieron en sensuales mini vestidos negros, con los que dejaron ver sus curvilíneas siluetas y sus mejores pasos de baile.

El 2022 fue un gran año para Karely y para Yeri, pues ambas se consolidaron como celebridades; mientras que la regiomontana explotó su popularidad gracias a la plataforma OnlyFans, en donde se muestra como una de las modelos más atrevidas y también se ha colocado como una de las mejor pagadas, la veracruzana ha hecho lo propio, primero como beauty blogger, y ahora como una de las influencers más cotizadas.

Karely Ruiz y Yeri Mua conquistan en mini vestidos

En los últimos días la también llamada "Bratz jarocha" ha dado de qué hablar por los conflictos con su expareja, "El paponas", a quien acusó de haberle robado, y de deberle mucho dinero, lo que originó que sus fans comenzaran una campaña de apoyo, a la que se unió la regiomontana, y desde ese momento todos sus fanáticos han esperado que las famosas se unan para crear el contenido más sensual.

Hace unos días, en una publicación en su cuenta de Instagram oficial la originaria de Veracruz, que también fue reina del carnaval de su estado, escribió: "papi ya me da igual", posando sólo en ropa interior causando sensación entre sus seguidores, sin embargo, el comentario que más llamó la atención fue el de Karely, quien le hizo la propuesta a Yeri de hacer una sesión. "Unas fotos juntas y pum la rompemos".

Yeri y Karely presumieron coquetos looks. Foto: IG @karelyruiz

Ahora esa colaboración se ve más cercana, pues este viernes las influencers sorprendieron a sus millones de seguidores al dejarse ver juntas. Las famosas modelos compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram unas fotografías de su encuentro, en las que se les ve luciendo sus curvas en atrevidos vestidos cortos; mientras Yeri viste una pieza strapless con brillos, Ruiz presumió una prenda con transparencias.

Pero su colaboración no terminó ahí, pues la modelo de OnlyFans publicó en su cuenta oficial de TikTok, en donde la siguen 10.1 millones de fans, un clip que ha sido la sensación, pues en menos de 24 horas ya ha logrado 5.3 millones de reproducciones, además de 807 mil "me gusta" y miles de comentarios. En el clip se observa a las celebridades presumiendo sus looks y haciendo la coreografía que es el trend del momento y que involucra a Yeri Cruz Varela, nombre real de la jarocha.

La veracruzana también cautivó a sus 6.6 millones de seguidores en la plataforma china, pues al igual que Karely compartió un video en el que se lució junto a la regiomontana, pero en esta ocasión presumieron sus mejores pasos al ritmo de la canción "Baila morena", tema que fue perfecto para paraliza la red y lucir sus sensuales mini vestidos, recibiendo más de 640 mil "me gusta" y generando 3.6 millones de reproducciones.

