Con narcomantas, amenazan de muerte al cantante de Grupo Arriesgado en plena firma de autógrafos

Uno de los grupos musicales de los que Eduin Caz se ha declarado fan, fue alebrestado este fin de semana con una serie de amenazas en las que se advertía al vocalista de la banda que en caso de presentarse en su concierto previsto para este sábado a las ocho de la noche, terminaría por ser asesinado por un importante cartel de droga mexicano.

Todo comenzó la tarde del 10 de febrero, fecha en la cual, el "Grupo Arriesgado", mismo que es originario de Sinaloa, dio una firma de autógrafos en Tijuana, donde todo se desarrollaba con tranquiladas, hasta que en pleno evento se escucharon una serie de detonaciones que terminaron por hacer que la agrupación se fuera del sitio antes de lo previsto.

Sin embargo, de acuerdo con las autoridades locales no hubo heridos en el evento que se desarrolló en Plaza Paseo 2000, donde cientos de fans se dieron cita para obtener una firma de los integrantes de Grupo Arriesgado, cuyo vocalista es Arturo González, mejor conocido como Panther Bélico, quien después fue amenazado de manera directa por medio de diversas narcomantas que se colocaron en diversos puntos de Tijuana.

De acuerdo con las imágenes compartidas en redes sociales, la narcomanta, presuntamente fue una amenaza emitida por el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la cual se establecía que era mejor que la agrupación no se presentara este fin de semana en Tijuana, a menos que quisiera que su vocalista perdiera la vida.

“Arturo González, Panther Bélico, de grupo Arriesgado, aquí no es para que andes de bélico ni con tus corridos. Aquí tiene dueño, no somos corrientes, por eso no te matamos, fue aviso. Aquí no estás en tu terrenos ni con tu gente, tienes las horas contadas para irte de Tijuana, así ve y agarra tu pistola y tu radio para que cantes corridos donde puedas porque aquí te vas a ching*a a tu madre", expone la narcomanta.