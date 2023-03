Reaparece Daiana Guzmán, la mujer que denunció a Kalimba por primera vez: "Es un infierno que toda la gente te señale"

Luego de que la cantante Melissa Galindo denunció públicamente haber sufrido acoso sexual por parte de Kalimba, Daiana Guzmán - quien en 2010 acusó al ex integrante de OV7 por abuso sexual-, reapareció en redes sociales para respaldar a la nueva mujer que asegura haber sido agredida por el intérprete de "Se te olvidó". Con un contundente mensaje aseverando que ella le cree y no duda que haya sido violentada por el famoso.

Daiana presentó su testimonio en entrevista para Kary Alejandre, donde dejó claro, y sin titubear, que, pese a que no conoce a Melissa Galindo, ella le cree y no duda de su palabra; además, comentó que ambas son unidas por Kalimba, a quien identificó como su agresor. “Sí le creo. No la conozco, todo lo que está surgiendo para mí es completamente nuevo, pero le creo por el hecho de que es la misma persona que me agredió”, dijo Guzmán al ser cuestionada sobre las nuevas acusaciones que enfrenta el cantante.

De igual manera, Daiana expresó su solidaridad con Melissa y reveló que ella se encuentra bien, esto luego de que se retiró totalmente de los medios de comunicación derivado del fuerte acoso que vivió por parte de algunos reporteros. “Aquí estoy y la apoyo, bueno si ella necesita mi apoyo moral. Fue un proceso difícil, de años. Me encuentro bien, segura de mí misma, fuerte, mi vida salió completamente de los medios de comunicación. Yo no estaba preparada a este mundo, al mundo de los medios, al de la música. Yo no sabía lo que era lo bueno, que era lo malo”.

Finalmente, Daiana señaló que en esta ocasión las cosas son diferentes, ya que ella fue acusada y señalada, mientras que Melissa si cuenta con el respaldo de sus seguidores. “Sí fui la única a la que señalaron y dijeron que no era verdad. Ahora espero que con Meli sea totalmente diferente su situación porque es un infierno que toda la gente te señale y te diga que tú eres esto o lo otro. Que sea la fuerte y la frente siempre en alto”.

El cantante enfrenta nuevas acusaciones de acoso. Foto: especial.

¿Qué paso entre Daiana Guzmán y Kalimba?

En 2010 Daiana Guzmán acusó a Kalimba por un presunto abuso sexual, hecho que ocurrió luego de que la joven lo conociera en un bar de Playa del Carmen, cuando ella aún era menor de edad. De acuerdo con la demandante, el cantante la invitó a una fiesta en su cuarto de hotel, donde habría ocurrido el hecho violento. Cabe mencionar que ?el caso terminó por desestimarse ante la falta de pruebas.

No obstante, el famoso sí pasó un tiempo en la cárcel por estas acusaciones. Daiana se había mantenido alejada de los reflectores, ya que asegura que en su momento, en 2010, vivió un intenso acoso por parte de la prensa. Aún así, la joven no dudó en salir a mostrar su apoyo a Melissa, quien acusa al cantante por haberla tocado indebidamente tras abrir uno de sus shows.

SIGUE LEYENDO

Kalimba y todos los casos de acoso que ha enfrentado el cantante

"Todo ese disco se lo escribí a ella": así fue el intenso romance entre Kalimba y Aislin Derbez

VIDEO | "Dios le da sus batallas a sus mejores héroes": Kalimba habla sobre las acusaciones de abuso sexual en su contra