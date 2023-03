Acusaciones contra Kalimba: Flor Martino se une a Melissa Galindo y asegura que pasó por lo mismo

El pasado miércoles 15 de marzo una nueva denuncia pública por abuso se lanzó en contra del cantante Kalimba. A través de su cuenta de Instagram, la artista Melissa Galindo reveló en un video la mala experiencia que vivió al ser acosada por el también integrante del grupo OV7, un clip que fue comentado por la actriz Flor Martino, quien se unió a las acusaciones y aseguró que pasó por la misma situación.

La ex concursante de "La Voz México" denunció a través de las redes sociales el abuso por parte de Kalimba Marichal, a quien comentó que conoció años antes de que fuera acusado de violación en 2010. Explicó que cuando el intérprete retomó su carrera y creó su propia disquera, la invitó a ser parte de ella, en el 2020, sin embargo, pasó por malas experiencias que finalmente decidió compartir.

Melissa Galindo dio a conocer su caso en las redes sociales.

Melissa contó que la primera vez que el intérprete de "No me quiero enamorar" y "Se te olvidó", de 40 años, la acosó sexualmente cuando le abrió un concierto en Monterrey, Nuevo León. Luego de un espectáculo, en el traslado a su hotel, el cantante se sentó a su lado y mientras le platicaba los proyectos y empresarios que estaban interesados en su carrera, el también actor tocó sus partes íntimas. Al respecto, Marichal informó en un comunicado que procederá legalmente y negó las acusaciones.

La actriz Flor Martino se une a acusación de Melissa Galindo

"De pronto sentí que algo tocó mi vagina, o sea su mano recorrió hacia arriba a mi vagina. La neta entré en shock, me cerré, pero no dije nada. Por que dije 'Bueno capaz fue sin querer, para qué hago un lío ahorita, ni al caso, estoy con su gente, con su equipo y estoy desprotegida'", fue parte del relato de Galindo, quien ha recibido muchos comentarios, algunos en contra, pues hay quienes aseguran que no le creen, y muchos otros apoyándola.

Entre los mensajes que destacaron en la publicación se puede encontrar el de la actriz y cantante Flor Martino, quien afirmó que pasó por algo similar con Kalimba. La información fue retomada por la periodista de espectáculos, Ana María Alvarado, quien en su canal de Youtube aseguró que luego de ver el texto de la artista, se contactó a través de una persona y le dijo que por el momento no dará declaraciones, pues se está asesorando legalmente.

"Reposteo YA! Me pasó igual una MUY MALA experiencia con ese Pendejooo de KALIMBA! Tb sufrí abuso por parte de él", fue el mensaje que Martino dejó en el video de Melissa Galindo, y aunque en un principio había hecho un comentario sin especificar de quién hablaba, luego fue muy clara al poner el nombre del cantante, por lo que con esto Flor se uniría a la originaria de Culiacán, Sinaloa.

¿Quién es Flor Martino?

Florencia Martini Bibolini es originaria de Paraguay. Actualmente tiene 34 años y figura en las telenovelas de México desde hace una década, cuando comenzó su carrera luego de estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Su primera telenovela en nuestro país fue "Cachito de Cielo", a la que le siguieron otros importantes proyectos.

"Los ricos también lloran", "Enamorándome de Ramón", "Amores con trampa", "Libre para amarte", "Mentir para vivir", "Corazón indomable", "La mujer del Vendaval" y "Amores verdaderos", son sólo algunos de los melodramas por los que se le conoce.

La actriz afirma haber pasado por lo mismo que Melissa al lado de Kalimba.

