Denuncian a Kalimba por agresión sexual: Maryfer Centeno revela si Melissa Galindo está diciendo la verdad

Después de que Melissa Galindo denunciara públicamente a Kalimba por acoso sexual, la grafóloga Maryfer Centeno analizó el video en el que la cantante cuenta su experiencia. La experta en lenguaje corporal destacó que durante la grabación la intérprete se ve estresada y ansiosa, pero de acuerdo a sus conocimientos, la joven no presenta ningún indicador de que esté mintiendo respecto a sus remembranza de los hechos.

Maryfer acudió este jueves 16 de septiembre al programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante en donde habló sobre los movimientos y las palabras que dijo la cantante durante el clip que publicó en su página de Instagram. La experta en lenguaje no verbal indicó que cuando empieza a contar su experiencia, la ex concursante de La Voz México se lleva a las manos al área íntima, pues "es una posesión cerrada y se protege", asimismo, destacó que Galindo tiene un tick involuntario en el labio inferior, "cuando tu tiemblas es para que tu cuerpo libere ansiedad, libere estrés".

Maryfer Centeno analiza denuncia de Melissa Galindo contra Kalimba

"Cuando pasas por un momento de mucha adrenalina, de mucha miedo, es imposible fingir un espasmo involuntario como es un tick, no se puede fingir", dijo Centeno, al ver las reacciones de la cantante, quien, según analizó la grafóloga, está avergonzada, ya que durante la mayoría del video lleva la mirada hacia abajo y está moviendo la boca constantemente, porque está estresada ante la situación que está narrando.

Maryfer Centeno destacó que en el momento que Melissa cuenta cómo fue que Kalimba presuntamente tocó su parte íntima no encuentra ningún "indicador de mentira". "Primero hace el gesto y luego va la palabra, eso corporal no es reflexivo. Yo aquí no considero que haya un indicador de mentira. (...) Después de señalar esta palabra (vagina) inmediatamente abre los ojos demostrando sorpresa ante lo que está viviendo".

La analista indicó que la joven cantante se se siente "tonta" e impotente por la situación en la que se vio involucrada. "Es una mujer que está en un estado totalmente alterado. Nuestro cerebro es capaz de crear recuerdos. Sin embargo, me atrevo a decir que no hay indicador de mentira en esta mujer, sí de ansiedad, sí de estrés, sí de nerviosismo, sí de gestos involuntarios, pero desafortunadamente me parece que Melissa Galindo está pasando por un momento de mucha desesperación".

Maryfer Centeno remarcó que la cantante tendría que ser una excelente actriz de la talla de estrellas internacionales para poder controlar a la perfección sus gestos con sus palabras. "Creo que al haber estos temblores, al haber esta vergüenza, deja muy claro que eso no se puede controlar, son emociones que no se pueden inhibir. Son emociones universales que no se pueden fingir", sentenció la grafóloga sobre el lenguaje corporal de Melissa Galindo al denunciar a Kalimba Marichal.

