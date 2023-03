Kalimba y todos los casos de acoso que ha enfrentado el cantante

Kalimba vuelve a estar en medio de la polémica después de que una cantante lo señalara de presunto acoso sexual. El cantante negó las acusaciones y destacó que procederá legalmente en contra de la persona que está dando a conocer esta noticia, sin embargo, en redes sociales los usuarios han recordado que el artista ha sido involucrado en otro caso que sucedió hace varios años y que afectó su carrera.

La mañana de este 17 de marzo, el integrante de OV7 colocó un comunicado en sus redes sociales en los que negó las acusaciones que están haciendo en su contra. El intérprete de "Duele" aseguró que siempre ha respetado a todas las personas que trabajan con él, tanto dentro y fuera del escenario. Asimismo, anunció que procederá legalmente por difamación contra la persona que difundió la información que hoy lo coloca en el ojo del huracán, así que por el momento no hablará del tema y dejará todo en manos de sus abogados.

Melissa Galindo habla de su experiencia

La noche del 15 de marzo, la ex participante de "La Voz México", Melissa Galindo publicó en su cuenta de Instagram un video en el que habló sobre el presunto caso de acoso sexual por parte de Kalimba, quien era el dueño del sello discográfico que lo representaba. La cantante contó que por lo menos en dos ocasiones la tocó de manera indebida, y que en uno de esos momentos, el intérprete, de 40 años, le hizo una propuesta inapropiada.

La artista aseguró que no había contado nada al respecto porque primero quería terminar con su contrato con la compañía del ex miembro de Onda Vaselina. Además, en otro videoclip indicó que ha iniciado una denuncia legal en contra del famoso, sin embargo, hasta el momento las autoridades no han hablado al respecto, no obstante, ya recibió una respuesta de Kalimba, quien supuestamente la demandará por difamación, ya que asegura que el caso no es real.

Melissa acusó al artista de presunto acoso sexual Foto: Especial

Diana Guzmán, la joven que lo acusó de violación

En 2011, fue la primera vez que Kalimba se vio involucrado en un escándalo, el cual marcó su carrera para siempre, pues Daiana Guzmán denunció formalmente ante las autoridades de Quintana Roo al integrante de OV7 por abuso sexual. La joven, que en ese entonces tenía 17 años, declaró que el cantante, que supuestamente estaba en estado de ebriedad, la abofeteó y violó. El artista fue detenido y pasó alrededor de una semana en la cárcel de la ciudad de Chetumal.

A pesar de que fue noticia nacional y acaparó todos los titulares de la prensa escrita y televisiva, Kalimba siempre defendió su inocencia y el 27 de enero de ese mismo año un juez determinara que no había elementos para procesarlo por la violación de una menor de edad. Años después, en una entrevista con Yordi Rosado, aseguró que el ex procurador Alor Quezada quería involucrarlo en el caso y que hasta intentó sobornar.

Diana Guzmán fue la primera en acusarlo de abuso, pero fue absuelto Foto: Especial

