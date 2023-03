"Todo ese disco se lo escribí a ella": así fue el intenso romance entre Kalimba y Aislin Derbez

Kalimba se encuentra en el ojo de huracán luego de que la cantante Melissa Galindo publicó un video en el que lo señaló por haberla acosado sexualmente cuando trabajaban juntos. Tras las acusaciones contra el ex integrante de OV7 se han revelado nuevos detalles de su vida amorosa y los romances que ha tenido en el pasado, como el intenso amor que vivió al lado de la actriz Aislinn Derbez, a quien le dedicó toda una producción discográfica.

La relación entre el cantante y la hija de Eugenio Derbez se dio en 2007 cuando Kalimba y Aislinn Derbez comenzaron a tener citas tras ser buenos amigos. De acuerdo con el intérprete de "Se te olvidó" en un principio ambos eran buenos amigos, pero todo se dio para que surgiera el amor. Fue en el programa Pinky Promise donde el ex integrante de OV7 se sinceró con la presentadora y detalló algunos secretos pocos conocidos sobre su relación.

Kalimba dio nuevos detalles sobre su relación con la hija de Eugenio Derbez. Foto: especial.

“De hecho Guanabaya se la hice a una novia, es Aislinn Derbez, todo el mundo supo. Es preciosa y es una linda persona. Todo ese disco, Negroklaro, se lo escribía a ella, ella lo sabe”, mencionó Kalimba al hablar sobre su la intensa y momentánea relación que mantuvo con la actriz de "A la mala". El cantante también Kalimba también habló sobre la razón por la que terminó su noviazgo.

De acuerdo con Kalimba, la ruptura se dio porque la hija de Eugenio Derbez tuvo que mudarse a otro país para estudiar; no obstante, la actriz extrañaba al músico, por lo que incluso pensaba en salirse de la academia para regresar con él, pero él optó por terminar con ella para que siguiera sus estudios, aunque después se arrepintió de la ruptura porque ella ya no quiso regresar con él.

“Ella se fue a estudiar a Nueva York y ella ya se quería regresar, le urgía regresarse porque estábamos muy enamorados y me dijo: 'voy a meter más materias para ya regresarme a verte’ y los últimos meses me dijo: ‘no aguanto, ya me voy a salir’ y le dije: ‘no te puedes salir de la escuela, no hay forma, no te voy a dejar que te salgas de la escuela’. Entonces la corté porque ella estaba empecinada en salirse y luego la busqué al mes, le dolió tanto que se cerró y ya no quiso regresar, pero a mí me dolió más”.

Aislinn Derbez y Kalimba tuvieron un romance en 2007. Foto: especial.

Aislinn Derbez también habló sobre su relación con Kalimba

Por su parte, Aislinn Derbez habló sobre su relación con el cantante en un podcast que protagonizó en 2022. En aquel entonces, la actriz recordó su relación con Kalimba, pero dijo que al principio ella y el ex integrante de OV7 solo eran amigos y que después se tornó a amistad con derechos.

“Sí, (Kalimba) me tiró la onda, fíjate. Tuvimos ahí como una gran amistad, una amistad de esos amigos con derechos”, mencionó la actriz. Además, ella reconoció que aparecía en el video musical "Sólo déjate amar", canción que también estuvo dedicada a ella.

