Las FOTOS que confirman que Santa Fe Klan y Valentina Quirós están saliendo

La vida amorosa de Santa Fe Klan se está apoderando de las redes sociales debido a que recientemente se le ha ligado con la influencer Valentina Quirós. A pesar de que el rapero mexicano no ha hablado al respecto de su supuesta nueva relación, los fanáticos han encontrado unas fotos que serían las que confirmarían que está saliendo con la joven, de 20 años, quien también ha empezado a llamar la atención en plataformas digitales.

Ángel Quezada, nombre real del intérprete de "Así soy", le habría dado otra oportunidad al amor, pues después de terminar con Maya Nazor, madre de su bebé Luka, estaría saliendo ahora con Valentina. Al artista se le ha visto en diferentes ocasiones con la creadora de contenido, ya que en los últimos días se han vuelto virales unos videos en las que se le observa disfrutando diferentes momentos, desde una fiesta con amigos hasta un viaje en avión privado.

IG @santa_fe_klan_473

Fotos que confirman que Santa Fe Klan y Valentina Quirós están saliendo

La tarde de este sábado 18 de marzo, Santa Fe Klan compartió en sus redes sociales una serie de fotos desde Punta Cana, República Dominicana, lugar que visitó recientemente, ya que hace unos días regresó a México para continuar con su tour. En las imágenes se puede ver al artista, de 23 años, posando dentro del mar, luciendo su look de playa de shorts, gorra y lentes obscuros, no obstante, esto no fue lo que llamó la atención de los fans, sino que la ubicación era la misma que la de Quirós.

Hace tres días, Valentina Quirós compartió unas imágenes desde el mismo paradisíaco lugar. De acuerdo a la ubicación que compartió, ella también viajó a ese destino. De igual forma, subió un par de fotos luciendo un bikini en una playa muy similar a la que está el intérprete de "Te iré a buscar", por lo que los fanáticos afirman que no es coincidencia que ambos visitaran el sitio en la misma semana, sobre todo ahora que se les está relacionado sentimentalmente.

Santa Fe Klan fue a Punta Cana, República Dominicana Foto: Especial

A pesar de que el originario de Guanajuato es uno de los artistas más populares del momento, recibió algunos comentarios negativos, entre los que destacan los que hacen referencia a su hijo Luka, pues mientras él se va de viaje con su nueva novia, Maya Nazor se queda cuidándolo: "Lejos de la paternidad, será", "Y lejos de tu hijo también, papá del año", "Y tu bebe? porque nunca vas a ver lo" y "Tan lejos que te olvidas de ser un papá presente, antes te admira un buen ahora solo me decepcionó de como a @nazormaya le llueve hate y tú ni un dedo levantas para desmentir".

Ángel habría contestado a sus detractores con la frase "Si no saben cómo está la onda mejor no hablen", sin embargo, más tarde borró esas palabras de su publicación y sólo colocó una palmera de emoji. Asimismo, también tuvo otros mensajes en que celebraron que esté disfrutando de sus éxitos y le llovieron los "likes", incluso de Valentina Quirós, quien presuntamente se encuentra saliendo con el artista y ha hecho que se olvide de su ex Maya Nazor, con la que tuvo una relación de poco más de un año.

Valentina Quirós estuvo en la misma playa la semana que el rapero viajó a ese lugar Foto Especial

SIGUE LEYENDO:

