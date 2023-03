Netflix: la película psicológica del guionista de "El eterno resplandor de una mente sin recuerdos" que te volará la cabeza

Si estás harto de las clásicas películas románticas y buscas una opción interesante en el catálogo de Netflix, un filme que te puede interesar es "Pienso en el final", una obra cinematográfica que juega con el tiempo y el espacio generando situaciones incómodas e impredecibles que te volarán la cabeza manteniéndote pegado a una historia que está repleta de giros inesperados que, si no pones atención, terminarán por sumirte en una nube de confusión que opacará tus sentidos, impidiendo que sigas el hilo argumentativo.

Actualmente es extraño encontrarnos con cintas psicológicas como esta, la cual, realmente te hace sentir inmerso en situaciones apabullantes donde el director se vale de distintos recursos para crear escenarios que rompen con lo típico y buscan dar un viraje interesante a una trama que al final resulta ser lo opuesto a todo lo que se planeteó en las escenas previas.

Este filme debe ser visto un día que tengas tiempo y que estés dispuesto a analizar un sinfín de posibles desenlaces que explican la yuxtaposición de tomas bizarras que aparentemente no guardan relación entre sí, pero que en realidad construyen un argumento audaz que sale del molde de las películas comerciales.

"Pienso en el final", la película en Netflix que te hará sumergirte en la confusión

Dirigida por Charlie Kaufman, el guionista de "El eterno resplandor de una mente sin recuerdos", esta película disponible en Netflix echa mano de la visión onírica para transmitir un relato que en primera instancia está estructurado desde un monólogo interno que desarrolla Jessie Buckley, actriz que interpreta a una joven estudiante de física cuántica que a medida que avanza la trama va cambiando de nombre, teniendo una única constante, su extraño y poco sociable novio llamado Jake.

A medida que la historia se desarrolla, nos damos cuenta que algo raro sucede, pues el personaje de Buckley parece estar atrapada en un bucle de tiempo que la lleva de la juventud a la vejez de los padres de Jake, quien parece no percatarse de la situación que enfrentan él y su amada, la cual confundida hará todo por regresar a casa ¿lo logrará?

¿Qué harías si estás sumido en un bucle de tiempo del que no hay manera de escapar? | Foto: Netflix

Pasan las horas, que de pronto parecen ser años y la joven decidida a terminar con su novio que vimos en una primer escena ya no es ni la sombra de aquella chica vivaz e inteligente. El tiempo pasa, pero ya no está tan segura de en qué medida ha avanzado, ella luce igual de joven, pero incluso el ambiente y el espacio se han deteriorado. El humor de Jake no ayuda, pasa de la emoción al enojo en un cerrar de ojos, aún no sabe qué es lo que pasa.

De manera simultánea suele interrumpirse la historia de estos amantes con cortos del musical titulado "Oklahoma", mismo que es visto por un conserje que evade su realidad viendo películas románticas en su pequeña guarida, la cual en algunas ocasiones es espiada por los alumnos de la escuela en la que trabaja. No parece haber una relación lógica entre este personaje con problemas de memoria y los protagonistas, pero a la vez, su mente es la única que puede explicar toda la maraña de segmentos entrecortados que se nos presenta sobre la vida de Jake ¿cuál es el desenlace de esta historia? Descúbrelo viendo esta interesante película en Netflix.

¿Ya viste esta película de Netflix? | Foto: Netflix

