"Está detrás de ti", la película disponible en Netflix que te hará estremecer al punto de generarte delirio de persecución

Las películas de terror suelen tener una premisa carente de creatividad que recae en los clásicos clichés de las maldiciones o posesiones que surgen a raíz de jugar con la ouija, pero ¿qué pasaría si un encuentro sexual hiciera que algo sobrenatural te persiguiera a cada lugar al que vas? "Está detrás de ti" es una película disponible en Netflix que juega con el concepto del delirio de persecución para llevarla a otro nivel, donde la idea de estar solo es perturbadora, pero el sentimiento de estar acompañado todo el tiempo es aún más asfixiante.

La historia gira en torno a una joven de 18 años que después de tener relaciones sexuales con un chico popular de su clase se enfrenta a algo inesperado: una entidad comienza a perseguirla con la intención de apoderarse de su alma. Si bien el argumento de esta película de terror no es el más innovador, lo que conviene destacar es la manera en la que hace uso de caracterizaciones simples para generar estrés en la audiencia, que confundida, observa cómo es que el enemigo puede estar en cualquier parte y enfundarse en el rol de un personaje que aparentemente ya conocías.

De hecho, llega un momento en el que no sabes si la hermana de la protagonista es o no su cómplice, o si la mamá del vecino realmente tiene buenas intenciones. Todo se vuelve confuso en una narrativa que te muestra que nada es lo que parece y que incluso el parásito más lento puede llegar a hacer un daño irreparable, donde la única forma de librarte de él es sosteniendo un encuentro íntimo con otra persona, quien a su vez deberá seguir transmitiendo la maldición con el objetivo de que el ente no vuelva por ella y después por ti.

"Está detrás de ti", la película de terror de Netflix que no te dejará dormir

Si con todo esto aún piensas que este filme no logrará atraer tu atención, conviene decir que la crítica a esta película no solo fue ampliamente buena, sino que la hizo posicionarse como una de las joyas del cine de terror, la cual gracias al uso de la continua persecución logra generar tensión entre los espectadores, que son testigos de una nueva forma de infringir horror sin los clásicos elementos "sorpresivos" que han sido tan gastados en este género cinematográfico.

El éxito de esta película disponible en Netflix fue tal que el "Washington Post" la calificó como una de las cintas de terror más originales de los últimos 25 años, lo cual convierte a esta dramática historia con un final poco ortodoxo en una opción perfecta para una noche de palomitas en la que estés dispuesto a no querer salir de tu casa a menos de que quieras sentirte observado y perseguido por cualquier persona que se te acerque.

La tensión comienza a sentirse desde que lo que pintaba para convertirse en una noche romántica pasa a ser el inicio de una maldición que se expande como una enfermedad de transmisión sexual / Captura de video

"Donde sea que estés caminará directo hacia ti" es la frase con la que Jay, protagonista de "Está detrás de ti" comienza a ser presa de una peligrosa persecución donde una cita romántica terminó en una carrera donde ella puede ser más rápida, pero nunca lo suficiente como para alejarse por completo de la presencia que fue adquirida como si se tratara de un enfermedad de transmisión sexual, con la única diferencia de que aquí no hay síntomas, solo miradas acechantes que buscan frenar para siempre su vida terrenal.

¿Logrará parar la maldición o será algo que la perseguirá por siempre? Descúbrelo en esta película que encuentras en Netflix y que juega con las tomas y ángulos para generar la idea de una persecución vívida donde las manos te sudarán y los nervios se te alterarán al grado de sentirte vigilado durante un día... o quizás por toda la vida.

Si buscas qué ver en Netflix, está película debe ser una de tus primeras opciones / Captura de video

