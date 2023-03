La película en Netflix que te pondrá la piel de gallina, es la más vista y sólo apta para mayores de 18

Tras haber lanzado la primera parte de la temporada 4 de “You” y la serie de Corea “Physical 100”, así como “Red Rose”, ahora la empresa recién galardonada con seis premios Oscar, Netflix, ha causado furor con sus diversos estrenos para marzo, donde se incluyen nuevas y esperadas temporadas, asombrosos documentales y varias películas que prometen ser un éxito. Esto ahora se está viendo como una realidad, pues una de sus grandes apuestas ahora se ha posicionado como la cinta más vista dentro del ranking de las 10 cintas más exitosas dentro del territorio nacional.

Se trata del largometraje titulado “Luther: cae la noche”, se trata de una oscura historia policíaca originalmente lanzada al mundo en 2010 por BBC y ahora esta historia llegará el 10 de marzo en un largometraje original de la empresa con la “N” roja. La cinta es protagonizada por Idris Elba, quien se mete en el papel del particular y complicado detective John Luther, quien se encuentra en camino a la continuación cinematográfica en la trama presentada a través de la serie, esto de la mano del director Jamie Payne y el creador y guionista de la serie, Neil Cross.

Un filme que tocará tus fibras sensibles

Atormentado por un caso no resuelto, el brillante detective londinense John escapa de prisión para cazar a un despiadado asesino serial, por lo que sin duda esta cinta te sacará de tu zona de confort. A continuación te mostramos el tráiler de esta producción que te provocará fuertes emociones.

Apta sólo para mayores de edad

Esta producción cuenta con fuertes escenas en las que pondrá sensible a más de uno, por lo que “Luther: cae la noche” es una película no recomendada para menores de edad. De hecho, dentro de la plataforma, podemos leer a través de las especificaciones de esta película que es categoría “R”, esta es una categoría propia de Estados Unidos que quiere decir restricted y la Motion Picture Association of America es la encargada de calificar los contenidos de cine y televisión del país norteamericano, bajo diversas evaluaciones que analizan el contenido con posibilidad de ser violento o perturbador.

Este filme es protagonizado por el actor Idris Elba, quien para la producción regresa como Luther, pero no es el único artista escénico que roba foco dentro de esta película bajo la batuta de Jamie Payne y con un guion de Neil Cross, pues dentro de la cinta también podemos ver el trabajo de Cynthia Erivo, Andy Serkis, Dermot Crowley, Thomas Coombes, Hattie Morahan, Lauryn Ajufo, Vincent Regan, Ross Waiton y Dan Li.

Es de destacar que este largometraje ha sido merecedor de críticas diversas por parte de la prensa especializada; por un lado, en las opiniones que apuntan al color verde destaca la de Total Film: "Un thriller apasionante que gustará tanto a los fans acérrimos como a los novatos", mientras que una las posturas menos favorecidas es la de The Guardian, en la que podemos leer que: "Sin el contexto extendido de una serie televisiva, el mayor énfasis en el horror violento y explícito es un poco agotador".

fal

SEGUIR LEYENDO:

Los Oscar 2023 levantan a Netflix en su año más complicado, estas fueron sus cintas ganadoras que ¡no te debes perder!