Netflix: la imponente película que fue producida por Bruce Willis y que ya puedes ver en streaming

Llegó el fin de semana y dentro del júbilo que brinda tener tiempo libre resulta un imprescindible adentrarse en algún largometraje que te haga vibrar en cada escena, es por eso que hemos traído hasta ti la recomendación de una película que fue producida por Bruce Willis y que actualmente se encuentra arrasando dentro de la plataforma de streaming Netflix, considerado uno de los servicios de entretenimiento líderes a nivel global.

Se trata del largometraje titulado "Lágrimas del sol" (o por su título en inglés "Tears of the sun"), dirigida por Antoine Fuqua, es considerada una de las mejores películas de acción de Bruce Willis, en la que además se mezclan momentos dramáticos con protagonismo de Monica Bellucci. La trama nos arroja a la historia del teniente A. K. Waters (interpretado por Bruce Willis) y su escuadrón, quienes están en una misión en Nigeria, ya que dentro del país ha estallado un golpe de Estado y una guerra civil iniciada por un grupo militar, separatista y radical. El equipo de Marines recibe la llamada del capitán Bill Rhodes (Tom Skerritt), quien les ordena rescatar a doctora Lena Fiore Kendricks (Monica Bellucci), que lideraba la misión médica y humanitaria.

Es aquí cuando Waters y su equipo llegan con la doctora Kendricks, pero en el instante antes de que un guerrilla se apodere de la misión. Sin embargo, Lena se rehúsa a irse sin los pacientes, por lo que los marines llevarán con ellos a los refugiados. Comienza así una caminata de 12 kilómetros, en la que deberán enfrentarse a los peligros de la selva, mientras que un grupo de militares rebeldes los persiguen.

Este filme es el resultado del trabajo en conjunto de talento

estadounidense y nigeriano, se estrenó exactamente hace 20 años y en la batuta se encuentr

quien se encuentra tras éxitos como "

Training Day, The Replacement Killers, Tears of the Sun, King Arthur"