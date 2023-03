La película de terror paralizante en Netflix que te hará dudar de tu realidad, basada en exitoso libro

El entretenimiento se ha vuelto parte de la vida y funciona como un punto de fuga al hastío de la cotidianidad, es aquí donde las empresas líderes como Netflix deben aumentar esfuerzo por traer a sus listas de reproducción cintas atractivas, intensas y con propuesta novedosa. A pesar de que su catálogo es muy amplio y siempre podrás encontrar algo que ver, sin embargo, muchas ocasiones es difícil encontrar un filme ideal, pero si te gusta el terror, la cinta que te recomendamos puede ser tu mejor opción.

Es de recordar que dentro de su plataforma tiene una sección de tendencias, donde coloca los 10 contenidos más visualizados de la app y una de ellas es "La apariencia de las cosas", filme que desde que llegó a la plataforma ha causado revuelo debido a su intensidad, pues además es una historia basada en el libro "All things cease to appear", de la autora Elizabeth Brundage.

“Esto lo puedo declarar... las cosas que están en el cielo son más reales que las cosas que están en el mundo” es la frase con la que arranca el largometraje, palabras del científico sueco Emanuel Swedenborg. Esta es una producción que corre bajo la dirección de los realizadores Shari Springer Berman y Robert Pulcini.

¿De qué trata la película?

Este largometraje sigue la historia de George, un profesor de historia en la Universidad Hudson Valley, por lo que su pareja, Catherine, decide adaptarse a su nueva vida. Sin embargo, extraños acontecimientos comienzan a sorprenderla y a perturbar su mente de manera constante, esto especialmente debido a que su casa es acechada por una figura negra. A pesar de que George es escéptico a este tipo de situación, ella decide investigar más sobre el pasado del hogar.

A partir de esta serie de inexplicables acontecimientos, Catherine se entera de que unos jóvenes que se encargaban de limpiar la casa vivían ahí hasta que su padre decidió deshacerse de ellos y su esposa. Ante esto, enfrenta a George, quien se opone a los dichos. Cuando la situación se vuelve más complicada, comienzan a suceder cosas extrañas.

Es por esto que la protagonista decide organizar una sesión espiritista, lo que confirma que existe un ente en la casa. Se trata de la antigua dueña que trata de proteger a Catherine de su esposo. Ante esto, George confiesa que tiene una amante, le robó a su primo y falsificó una carta de recomendación para poder trabajar en la universidad.

