La película de terror psicológico en Netflix que casi nadie conoce y te dará pesadillas cada noche

Ahora solo forman parte de la historia los días de estudiar la guía de televisión o el actor de ir a un Blockbuster a rentar películas, pues actualmente las personas simplemente tienen que sentarse, seleccionar su servicio de transmisión y disfrutar de las horas de entretenimiento disponibles al alcance de un control.

De hecho, es justo decir que los consumidores tienen muchas opciones, ya que las plataformas han comenzado a acumular contenido nuevo y antiguo en un intento por atraer y retener suscriptores y esto ha dado lugar a lo que muchos llaman la Edad de Oro del streaming, donde las plataformas están invirtiendo millones de dólares para crear contenido nuevo y original que los espectadores puedan transmitir exclusivamente a través de su servicio.

En los últimos meses, especialmente desde que pasó Halloween, uno de los géneros favoritos de los usuarios en plataformas online como Netflix es el terror, así que a continuación te presentamos una cinta que promete aterrorizar al espectador en cada escena y con ello uno de los efectos secundarios pueden ser las pesadillas recurrentes.

Una cinta en Netflix de terror absoluto

Hablamos de la cinta “Olvidado'', misma que ha generado sensación entre la comunidad amante de los géneros siniestros debido a que se trata de una producción de terror psicológico que además presenta una serie de escenas que cuentan con un nivel elevado de misterio atmosférico y sangre.

“Olvidado”, o por su título en inglés “Forgotten” sigue la historia de Jin-Seok, un joven que se muda a una nueva casa con sus padres y su hermano mayor, Yoo-Seok. Sin embargo, el protagonista jamás imagina lo que está por venir, pues una tarde lluviosa Jin-Seok presencia uno de los momentos más trágicos de su vida, esto cuando ve cómo un grupo de hombres secuestran a su hermano, desapareciendo durante 19 días.

Sin que nadie lo esperara, el hermano mayor del protagonista vuelve a casa pero no se acuerda de nada, y eventualmente Jin-Seok se da cuenta que la personalidad de su hermano no es la misma y es aquí cuando comenzará a sospechar que el que ha regresado no es su hermano de verdad.

Además de la crisis entorno al caso de su hermano, este no será el único problema de Jin-Seok, pues además aparecerán extraños ruidos procedentes de una habitación cerrada de la casa. A continuación te dejamos el tráiler de esta película surcoreana escrita y dirigida por Hang-jun Zhang.

