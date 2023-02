Galilea Montijo fue censurada en su primer programa de "Netas Divinas" y esta es la razón: "Sí hay que ser neta, pero no tan neta"

Galilea Montijo es una de las conductoras más polémicas del mundo del espectáculo, quien gracias a su ácido sentido del humor y espontaneidad se ha ganado un lugar en el corazón de los televidentes, quienes además de verla participar desde hace años en "Hoy" ha podido verla en diversos programas, tal y como "Netas Divinas", show en el que compartió créditos con Natalia Téllez y Paola Rojas.

Y aunque su estancia en dicho programa fue muy agradable, hay que resaltar el hecho de que en su primer episodio tuvo que ser censurada y no porque hiciera algo malo, sino porque la productora del programa de Unicable le dijo que tenía el campo libre para decir todo lo que se le viniera a la mente, sin imaginar que Galilea Montijo es literalmente una mujer sin filtro.

Pues, aunque omitió decir ciertas palabras que por su significado son algo fuertes para decir al aire, al parecer el speech de la conductora de "Hoy" fue bastante subido de tono, al grado de que su participación tuvo que ser editada antes de que saliera al aire para así evitarse problemas.

Dicha experiencia fue compartida por la propia Galilea Montijo durante un programa de "Hoy", en el cual aclaró que ella literalmente sí sirve para el programa "Miembros al aire", pues no teme en decir groserías y de hecho, se contiene mucho en el matutino, ya que este se transmite en un horario familiar.

"El primer programa me dijeron 'se tú' y yo: '¿pero de verdad puedo decir lo que quiera? (me respondieron que sí) y entonces cuando termina el programa voltea y me dice la productora: 'vamos a tener que editarlo porque sí es neta, pero no tan neta'", relató Galilea Montijo.