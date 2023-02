Cazzu habla del asesinato del niño Lucio Dupuy que conmocionó a Argentina y da una lección de feminismo

En noviembre de 2021 toda Argentina quedó paralizada tras darse a conocer el homicidio del niño Lucio Dupoy a manos de su propia madre y la pareja de ésta, Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, respectivamente. Desde entonces mucho se ha hablado del caso y como parte de las teorías se puso en la mesa que pudo tratarse de odio de género, aunque quedó deshechado por las autoridades después de realizar las respectivas investigaciones.

En las redes sociales se desataron comentarios en contra de las culpables, quienes conocerán su sentencia el próximo 13 de febrero de este 2023. Hasta entonces se han dado informes en lo que va de las pesquisas. De entre los reclamos sociales, desde las plataformas, señalaron al feminismo y a quienes las profesan para desacreditar el movimiento, algo que no le pareció a Cazzu y provocó que se manifestara sin pensarlo dos veces.

A través de sus historias de Instragram, la novia de Christian Nodal, emitió una serie de comentarios con energía para que las personas entiendan que no se debe confundir la "gimnasia con la magnesia". En este sentido, señaló que en el crimen del niño de 5 años de edad no hay argumentos para defender a las "asesinas indicutidas" cuando existe una "justicia como cómplice", dijo.

Cazzu no se quedó callada ante los reclamos sociales sin fundamento (Foto: IG @cazzu)

Cazzu da lección de feminismo

"Aborrecimiento e impotencia son lo único que se puede sentir. Pero es muy clara la responsabilidad de la justicia y de las indiscutidas culpables y el pueblo lo sabe y lo entiende", se puede leer en su primer comentario. Posteriormente entró de lleno al tema del feminismo y la nula relación que existe en el tema:

"Para la gentre que de alguna forma quiere mencionar al 'feminismo' en esta causa, quiero decirles: 'las mujeres marchamos porque nuestros victimarios están sueltos, porque la justicia no funciona y las mujeres mueren. Violadores, acosadores, feminicidas. La necesidad extraña que tienen de reclamarle algo al feminismo en este contexto no tiene lugar. No existe relación directa sólo porque las asesinas son mujeres".

Sobre los reclamos donde piden la protesta de las feministas, Cazzu de inmediato respondió que están más presentes que nunca, a la espera de lo mismo que ellos: "Una condena totalmente justa para un crimen de tal magnitud... Lucio debería seguir con nosotros", externó la "Nena Trampa".

Pero las cosas no quedaron ahí, pues la cantante argentina afirmó que la misoginia busca cualquier hueco o pretexto para "salir a la superficie y desviarse del objetivo y utilizan una causa dolorosa para atacar un movimiento noble". En este caso, diijo que el padre del pequeño no fue escuchado por las autoridades como muchas mujeres y que ahora ya no están. "No sean necios, el enemigo es el mismo enemigo del feminismo. La justicia no funciona como debería", remató.

Lucio Dupoy era maltratado por su madre y la novia de ésta (Foto: Especial)

