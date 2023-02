VIDEO | Pedrito Sola: ¡irreconocible! Así lucía el conductor cuando actuó en "La hora marcada"

Sin duda, uno de los conductores de la televisión que más cariño se ha ganado con el paso del tiempo es Pedro Sola, pues su personalidad ha sido clave cuando se encuentra frente a las cámaras de televisión. Desde su opinión y críticas ácidas en contra de los artistas o algún gobernante (en redes sociales), hasta sus equivocaciones a la hora de hacer un comercial, es parte de lo que su público adora y por ende no se lo pierde en Ventaneando.

Sin embargo, muchos se han interesado en conocer un poco más de éste personaje bonachón de bigote refinado. Para empezar es un economista graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), profesión que ejerció durante 27 años y aunque él mismo aseguró que no fue el mejor, sí dijo que se esforzó mucho. No obstabte, le llegó la oportunidad de entrar al mundo del espectáculo tras ser invitado por la mismísima Pati Chapoy para participar en el piloto del programa que hoy está de manteles largos.

Pedrito Sola con Marco Antonio Regil y el equipo de Ventaneando (Foto: IG @ventaneandouno)

En aquellos años, cuando la producción presentaba a Pedro Sola, le respetaba el título de economista, pero con el paso de los años se convirtió en un experto de la farándula y eso quedó como uno de sus mejores recuerdos. Pero las cosas no quedaron ahí, pues el originario de Veracruz, también es youtuber y hasta DJ, ya que su fama así lo permitió. Lo que muchos no saben es que también actuó y aunque no logró convertirse en histrión, al menos provó un poco de dichas mieles.

Pedro Sola apareció en un capítulo de "La hora marcada"

Producida por Carmen Armendáriz, "La hora marcada" fue una serie de terror y suspenso de la televisora de San Ángel que se emitió de 1988 a 1990. Los exitosos cineastas Guillermo del Toro, Alejandro Gonzalez Iñarritu y Alfonso Cuarón hicieron sus pininos dentro del programa. De igual forma, múltiples actores pasaron por sus diversos capítulos donde la protagonista siempre fue la mujer de negro (la muerte).

Dicha fase experimental de la empresa le permitió a muchos histriones comenzar a desarrollar sus habilidades y aunque de varios ya no se supo nada, otros se impulsaron. En este caso, Pedro Sola logró colarse al episodio titulado "Duplicado" donde tuvo una pequeña participación bajo el nombre de Carlos, quien era el mejor amigo del protagonista. Alejandra Peniche, Yoshio y Antonio Rangel fueron actores que compartieron set con él.

Sin duda, la imagen del conductor es completamente diferente a como lo vemos todos los días en la televisión; sin embargo, su estilo elegante jamás lo ha soltado, pues su bigote es inconfundible y, al parecer, eterno. ¿Te gustó su actuación?

Pedro Sola en "La hora marcada" (Foto: captura de pantalla)

