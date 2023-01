Pedrito Sola confiesa que se enamoró de Pati Chapoy y hasta quedó “sin respiración”

Ventaneando es uno de los programas más famosos de los espectáculos y en 2023 celebró su 27 aniversario con el intercambio de experiencias que compartieron los conductores que a lo largo de los años han acompañado a la comunicadora principal Patricia Chapoy Acevedo, mejor conocida como Paty Chapoy.

El pasado 23 de enero el equipo de Ventaneando festejó la emisión de más de 7 mil 186 programas transmitidos por los canales de TV Azteca, donde el conductor Pedro Sola compartió con sus compañeros de estudio algunos episodios en su recorrido por el programa vespertino de farándula.

Confesó que el día que conoció a Paty Chapoy se quedó “sin respiración” de lo impresionado que quedó al verla la primera vez.

“Después de 27 años yo puedo contar mil anécdotas, pero a mí la que más me impresiona es el día que te conocí (Paty) cuando hicimos el piloto y yo me quedé sin respiración”, comentó Pedro Sola.

A lo que Paty Chapoy respondió, bromeando, que Sola se había enamorado. “¡Ni modo, así es la vida!”, agregó.

Pedro Sola detalló que era tanto el respeto y admiración que sentía hacía Chapoy que le impedía “tutearla”, por lo que se refería a ella como “Señora”.

“Me enamoré de ti, me puse todo nervioso y dije: ‘¡Ay, Señora!’ y me dijiste: ‘Háblame de tú’; tardé un año en poder hablarte de ‘tú’. En el programa te hablaba de ‘tú’, pero en la vida te hablaba de ‘usted’, porque no podía”, confesó Pedro Sola a Paty Chapoy.

La anécdota del conductor de 75 años de edad -quien abiertamente ha declarado su homosexualidad-, fue compartida por otros miembros de la producción, quienes coincidían en lo que generaba Paty Chapoy dentro del estudio en cada grabación del programa.

Ventaneando: 27 años de transmisiones ininterrumpidas

El 23 de enero de 1996 se lanzó al aire el primer programa de Ventaneando, cuyo equipo original, encabezado por Paty Chapoy, estaba conformado por Juan José Origel, Pedro Sola y Martha Figueroa.

Al pasar de los años se fueron integrando nuevos conductores que a su vez abandonaron el programa, para dar paso a otros comunicadores, como Aurora Valle, Mónica Garza, Atala Sarmiento, Daniel Bisogno, Ricardo Cásarez, Rosario Murrieta y Mónica Castañeda, entre otros.

